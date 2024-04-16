عمدت "واتساب" إلى إجراء تحديث جديد يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير "O"، وعندما يكتب، يظهر بحرف "T" فقط.



وكان التطبيق يظهر سابقا عبارة "Typing" أو "Online".



ورغم أن تطبيق "واتساب" لم يعلن رسميا عن هذا التغيير الجديد إلا أنه حظي باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبهم. (سكاي نيوز)

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