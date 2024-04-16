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تكنولوجيا وعلوم

خبر يتعلّق بـ"واتساب"... هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:27
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عمدت "واتساب" إلى إجراء تحديث جديد يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير "O"، وعندما يكتب، يظهر بحرف "T" فقط.

وكان التطبيق يظهر سابقا عبارة "Typing" أو "Online".

ورغم أن تطبيق "واتساب" لم يعلن رسميا عن هذا التغيير الجديد إلا أنه حظي باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبهم. (سكاي نيوز)
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