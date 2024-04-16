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تكنولوجيا وعلوم
احذروا استعمال تطبيقات حظر الإعلانات على يوتيوب.. هذا ما قد يواجهكم
Lebanon 24
16-04-2024
|
23:00
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أعلنت منصة يوتيوب أنها ستبدأ "تطبيق سياسة مكافحة حظر الإعلانات على تطبيقات الطرف الثالث التي تنتهك شروط الخدمة"، إذ من الممكن أن يواجه المستخدمون مشكلات في التخزين المؤقت أو تظهر لهم رسالة خطأ تفيد بأن "المحتوى غير متوفر في هذا التطبيق" عند محاولة مشاهدة مقطع فيديو عبر أحد تلك التطبيقات.
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وأضافت المنصة أنها تريد تأكيد أن شروط الخدمة الخاصة بها لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بإيقاف تشغيل الإعلانات؛ لأن ذلك يمنع صانعي المحتوى من الحصول على مكافآت نظير نسبة المشاهدة.
ورشحت المنصة خدمة "يوتيوب بريميوم" التي تقدم للمستخدمين تجربة خالية تمامًا من الإعلانات ومزايا أخرى إضافية في مقابل اشتراك شهري.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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