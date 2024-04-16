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تكنولوجيا وعلوم

فرض رسوم على هؤلاء.. لماذا يخطط إيلون ماسك؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:58
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يخطط إيلون ماسك لفرض رسوم رمزية على مستخدمي إكس الجدد، للسماح لهم بالنشر على المنصة، وذلك للحد من مشكلة البرمجيات الآلية (البوتات).

وكشف ماسك عن ذلك، في رده على أحد الحسابات على المنصة الذي نشر عن التغييرات على موقع إكس، وقال إن فرض رسوم رمزية على الحسابات الجديدة هو "الطريقة الوحيدة" لوقف "هجمات البوتات"، وذكر ماسك: "يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي (ومزارع المتصيدين) اجتياز اختبار (هل أنت روبوت) بسهولة"، في إشارة إلى الأدوات الحالية مثل اختبار "كابتشا" (CAPTCHA).
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وفي رده على مستخدم آخر، أضاف ماسك لاحقا أن الحسابات الجديدة ستتمكن من النشر على المنصة بعد 3 أشهر من تاريخ إنشائها من دون دفع تلك الرسوم.

وكما هي الحال مع معظم الأخبار المتعلقة بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، لا توجد تفاصيل حتى الآن حول موعد تطبيق هذه السياسة أو مقدار الرسوم التي قد يدفعها المستخدمون الجدد.

وفي تشرين الأول الماضي، بدأت المنصة في فرض رسوم على المستخدمين الجدد الذين لم يسبق التحقق منهم مقابل دولار واحد سنويا في نيوزيلندا والفلبين، وكان بإمكانهم قراءة المنشورات، ولكن لا يمكنهم التفاعل معها. أما لنشر المحتوى والإعجاب وإعادة النشر والرد ووضع اقتباسات للمنشورات، فكان عليهم دفع تلك الرسوم. ربما يطبق ماسك رسوما مماثلة للمناطق الأخرى لأي مستخدم جديد على المنصة.

وفي بداية هذا الشهر، ذكرت المنصة أنها بدأت عملية إزالة واسعة للحسابات غير المرغوب فيها، محذرة المستخدمين من احتمال تأثر عدد متابعيهم، ولكن مع وجود خطة لفرض رسوم على المستخدمين الجدد، يبدو أن الشركة تهدف إلى البحث عن حلول أفضل لمعالجة مشكلة البوتات. (الجزيرة)
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