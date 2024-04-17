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تكنولوجيا وعلوم

بحماية معززة.. غوغل تطلق نسخة مدفوعة من متصفح Chrome

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:36
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أعلنت غوغل أنها ستوفر لمستخدمي الإنترنت نسخة مدفوعة من متصفح Chrome، مزودة بمواصفات أمان عالية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل فإن النسخة الجديدة من المتصفح والتي تدعى Chrome Enterprise Premium، حصلت على مواصفات أمان أكبر مقارنة بنسخ Chrome المجانية، وطوّرت بشكل رئيسي لتكون مناسبة للشركات والمؤسسات.
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وتوفر النسخة الجديدة من المتصفح فحصا عميقا للملفات أثناء تصفح الإنترنت، كما تقوم بالتحقق بشكل معمق بعناوين URL للتحقق من أنها لن تقود المستخدم إلى موقع ضار أو موقع تصيد عبر الإنترنت.

ومع النسخة الجديدة يقوم المتصفح أيضا بالتحقق من كل المجلدات والبيانات التي يحاول المستخدم تحميلها عبر الإنترنت، ويتأكد من خلوها من البرمجيات الضارة، كما يقوم Chrome بالتحقق من التطبيقات لمنع تسرب بيانات المستخدمين إلى أطراف قد تستغلها لأغراض تجارية أو غيرها.
 
وأشارت غوغل إلى أن Chrome Enterprise Premium يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاينة البيانات، كما حصل على إعدادات خاصة تزيد من قدرة التحكم بالتحديثات، ويسمح للمشرفين على الشركات أو المؤسسات بضبط الإعدادات بالطريقة التي تناسب عمل المؤسسة، وسيتوفر مقابل اشتراك مدفوع قدره 6 دولارات شهريا. (روسيا اليوم) 
 
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