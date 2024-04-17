أدوبي تزود Premiere بمزايا لتحرير الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي



Advertisement

وأوضحت الشركة في مقطع مصور أنها ستسمح للمستخدمين بإمكانية إضافة أو حذف عنصر معين في مشهد بمقطع مصور، أو تغيير حجم وكمية عنصر معين داخل المشهد، باستخدام الذكاء الاصطناعي. كشفت شركة أدوبي عن مجموعة من التحديثات التي ستصل قريباً إلى خدمتها لتحرير وإنشاء الفيديوهات Adobe Premiere، والتي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لإضافة أو حذف العناصر، أو تحرير المقاطع بشكل كامل.وأوضحت الشركة في مقطع مصور أنها ستسمح للمستخدمين بإمكانية إضافة أو حذف عنصر معين في مشهد بمقطع مصور، أو تغيير حجم وكمية عنصر معين داخل المشهد، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما ركزت أدوبي على أن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، التي تقدمها من خلال نموذجها الذكي Adobe Firefly، ستسمح للمستخدم بالقدرة على إضافة عناصر بشكل غاية في الاحترافية، فعلى سبيل المثال في أحد مشاهد المقطع المصور المعروض أعلاه، قامت أدوبي بإزالة ساعة من يد إحدى الشخصيات في المشهد، واستبدالها بساعة أخرى.



وتسمح المزايا الجديدة بزيادة مدة مقاطع الفيديو، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدة إضافية للمقطع تعتمد على حركة الكاميرا أمام بعض العناصر الرئيسية للمشهد في الفيديو الأصلي، بشكل غاية في الواقعية.

والمفاجأة الحقيقية التي قدمتها أدوبي ضمن تحديثاتها؛ هي أنها تعاونت مع عدد من الشركات مطورة نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في إنشاء المقاطع المصورة اعتماداً على الأوامر النصية، والتي من المفترض أنها منافسة لنموذج أدوبي نفسها Firefly.



الشركة تعاونت مع شركات OpenAI وRunway ML وPika، لاستخدام نماذجهم الذكية Sora وRunway وPika على الترتيب، والتي تقدم مزايا إنشاء المقاطع المصورة عبر الأوامر النصية بأنماط تصميم متنوعة.



وأوضحت الشركة في المقطع المصور أن المستخدم سيكون بإمكانه تعديل خلفية بعض العناصر أو الأشخاص في الفيديوهات، وكذلك إضافة مقطع جديدة إلى المقطع الأصلي اعتماداً على أوامر نصية تصف المشاهد في المقطع الجديد، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة المتوفرة داخل خدمة أدوبي بريميير. (الشرق)