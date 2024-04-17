سامسونغ سحبت البساط من تحت "آبل".. كيف؟

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نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن فقدان شركة "آبل" الأميركية للقب أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم لصالح الشركات الصينية.وقالت الصحيفة، إن شركة آبل فقدت مكانتها كأكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات، حيث استحوذ المنافسون الصينيون على حصتها في السوق. وقال محللون في مؤسسة "آي دي سي"، إن مبيعات آيفون انخفضت بنسبة 9.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة إلى حوالي 50 مليونًا، بينما ارتفعت الكميات التي شحنها المنافسون الصينيون.وزادت شركة "شاومي" المنافسة، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين، من شحنات هواتفها بنسبة 33.8 بالمئة، كما زادت مبيعات الشركة التجارية التكنولوجية الصينية ذات الميزانية المحدودة "ترانسشن" بنسبة 84 بالمئة. في المقابل، انخفضت الحصة السوقية لشركة "آبل" إلى 17.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 نتيجة لذلك، مقارنة بـ 20.7 بالمئة في السنة السابقة.وحسب شركة "آي دي سي"، فإن أداء شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أفضل من شركة "آبل"، حيث حصلت على المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر شعبية للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات.وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في شركة "آي دي سي"، إنه "على الرغم من أن أكبر شركتين شهدتا نموًا سلبيًا في الربع الأول، يبدو أن سامسونغ في وضع أقوى بشكل عام مما كانت عليه في الأرباع الأخيرة".وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة خمسة بالمئة حتى الآن هذه السنة، وسط مخاوف من تراجع الطلب على أجهزة آيفون الخاصة بها.(عربي21)