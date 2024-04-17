22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أسوس تكشف عن شاشاتها الجديدة.. هذه مميزاتها
Lebanon 24
17-04-2024
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة أسوس عن مجموعة من المنتجات الجديدة ضمن فعاليات حدث NAB Show 2024، ومن أبرز المنتجات التي كشفت عنها الشركة كانت شاشة ProArt PA32KCX وشاشة ProArt PA32UCDM.
وقد صُممت شاشات أسوس ProArt للمصممين والمحترفين، إذ توفر مجموعة من المزايا المثيرة للاهتمام؛ مثل: جودة صورة فائقة بدقة عرض تصل إلى 8K، وألوان رائعة تنبض بالحياة، وخيارات اتصال متطورة.
Advertisement
وتعتمد الشاشة الأولى، المسماة ProArt PA32KCX، على لوحة Mini-LED بحجم قدره 32 بوصة وبدقة عرض قدرها 8K أو 7680 × 4320 بكسلًا.
وتزعم أسوس أنها أول شاشة 8K Mini LED في العالم مخصصة للمحترفين، إذ تتمتع بنطاق ألوان يصل إلى 1.07 مليار لون ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 97%، وتأتي مع 4096 نقطة إضاءة Mini LED، وبمعدل سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وهي حاصلة على شهادة VESA HDR10.
كما تأتي شاشة ProArt PA32KCX بتقنية مضادة للتوهج ولانعكاس الضوء (AGLR) وتقنية +Eye Care، مع منافذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى منافذ DisplayPort 2.1، كما تتضمن منافذ USB ومنفذي USB Type-C Thunderbolt 4 وهما يوفران طاقة كبيرة قدرها 96 واطًا.
وتعتمد الشاشة الثانية ProArt PA32UCDM على لوحة QD-OLED بحجم قدره 31.5 بوصة وبدقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا.
كما تتمتع شاشة PA32UCDM بمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 99%، وبمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتدعم أيضًا تقنية المدى الديناميكي العالي HDR10. (البوابة العربية للأخبرا التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
04:50 | 2024-04-17
17/04/2024 04:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
03:11 | 2024-04-17
17/04/2024 03:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُثير الجدل.. سعر سيارتها الفارهة خيالي! (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُثير الجدل.. سعر سيارتها الفارهة خيالي! (فيديو)
01:00 | 2024-04-17
17/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
04:00 | 2024-04-17
17/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:30 | 2024-04-17
سيارة كهربائية مع مهبط للطائرات المسيّرة.. هذا آخر ما توصلت إليه BYD
16:00 | 2024-04-17
موتورولا تطلق أرخص الهواتف الذكية.. هذا ثمنه ومميزاته
12:00 | 2024-04-17
سامسونغ سحبت البساط من تحت "آبل".. كيف؟
10:31 | 2024-04-17
أدوبي تزود Premiere بمزايا لتحرير الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي
07:36 | 2024-04-17
بحماية معززة.. غوغل تطلق نسخة مدفوعة من متصفح Chrome
02:42 | 2024-04-17
ما السبب الحقيقي وراء انقطاع خدمات Meta المستمر؟
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
17/04/2024 23:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
17/04/2024 23:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
17/04/2024 23:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24