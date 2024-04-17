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تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تطلق أرخص الهواتف الذكية.. هذا ثمنه ومميزاته

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:00
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أطلقت شركة موتورولا هذا العام أحدث الهواتف الذكية المنخفضة السعر Moto G Play ويأتي مع تغييرات متعددة مقارنةً بالطراز السابق.
 
فما هي أبرز مميزاته؟

التصميم والشاشة:
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يأتي هاتف موتورولا Moto G Play (2024) بتصميم يُشبه تصميم سلسلة Edge، ويتوفر باللون الأزرق اللامع (Sapphire Blue)، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، كما يضم مقبسًا لسماعة الرأس يوجد على الحافة العلوية، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية، كما يضم مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل الجانبي.

أما الشاشة فتأتي بمقاس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 720 × 1600 بكسل، وهي من نوع (IPS LCD)، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 3 لحمايتها.

تدعم الشاشة معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهي ليست مشرقة بدرجة كافية لاستخدامها تحت ضوء الشمس المباشر؛ إذ ستجد صعوبة في قراءة ما يظهر في شاشة هاتفك عندما تكون في الخارج.

الأداء والمعالج:
يعمل هاتف موتورولا Moto G Play بمعالج كوالكوم Snapdragon 680 4G، ويأتي مع سعة قدرها 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية التي يمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وقد حصل هذا الهاتف على ترقية في نوع المعالج وسعة ذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ يعمل الطراز السابق بمعالج MediaTek Helio G37 ويأتي مع سعة قدرها 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

عمر البطارية:
يضم هاتف موتورولا Moto G Play بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن يستمر بالعمل مدة قدرها 11 ساعة. 

الكاميرا:
يضم هاتف موتورولا Moto G Play (2024) كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتختلف مواصفات الكاميرا الخلفية بنحو كبير عن الكاميرا في الطراز السابق؛ إذ يضم الطراز السابق كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يمكن لكاميرا هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. 

السعر:
يُباع هاتف موتورولا Moto G Play 2024 بسعر قدره 130 دولارًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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