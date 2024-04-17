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تكنولوجيا وعلوم
سيارة كهربائية مع مهبط للطائرات المسيّرة.. هذا آخر ما توصلت إليه BYD
Lebanon 24
17-04-2024
|
16:30
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بتصميم مخصص للطرق الوعرة، كشفت العلامة التجارية فانغ تشينغ باو Fang Cheng Bao التابعة لشركة BYD عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Super3.
ومن المتوقع أن تكلف السيارة الكهربائية الجديدة المتكاملة مع منصة هبوط لطائرتك المسيرة أقل من 28000 دولار.
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وتعد سيارة الدفع الرباعي للطرق الوعرة Bao 5 نموذجًا هجينًا كهربائيًا يعتمد على المنصة التكنولوجية الجديدة للعلامة التجارية المسماة DMO.
وكشفت العلامة التجارية عن ثلاثة نماذج جديدة، وهي سيارة الدفع الرباعي الرائدة Bao 8، والسيارة الرياضية المكشوفة Super 9، ومفهوم سيارة الدفع الرباعي للطرق الوعرة Super 3.
وعلى عكس Boa 5، فإن Super 3 هي سيارة كهربائية بالكامل. وتقول BYD إن هيكل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية مستوحى من فيلم حرب النجوم. وبمجرد دخول المفهوم حيز الإنتاج، فمن المتوقع أن يطلق عليه اسم Bao 3.
وتستهدف سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من BYD المشترين الأصغر سنًا، وتأتي مع منصة هبوط للطائرة المسيرة على السطح وتحتوي مقابض أبواب مخفية ومرايا خلفية إلكترونية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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