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تكنولوجيا وعلوم
سوني تطلق سماعة الرأس يو إل تي وير اللاسلكية
Lebanon 24
17-04-2024
|
23:00
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أطلقت شركة سوني سماعة الرأس اللاسلكية "يو إل تي وير" (ULT Wear) الجديدة، التي تمتاز بصوت جهير قوي.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس من نوع "أوفر-إير" (Over-Ear) تتيح إمكانية التبديل بين وضعي "يو إل تي" (ULT): أحدهما مخصص للصوت الجهير العميق والآخر مخصص للصوت الجهير القوي، ولتفعيل هذين الوضعين يجب الضغط على الزر "يو إل تي" (ULT) الكبير.
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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات ديناميكية قياس 40 ميلمترا ومعالج سوني V1، والذي يتم الاعتماد عليه في سماعة سوني (WH-1000XM5) الفاخرة.
وإلى جانب صوت الجهير القوي، تمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بالعديد من المزايا مثل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط "إيه إن سي" (ANC) بما في ذلك وضع الشفافية وتقنية البلوتوث متعددة النقاط، والتي تسمح بإنشاء اتصال بجهازين في الوقت نفسه. (الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
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