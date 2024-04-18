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تكنولوجيا وعلوم

من تيك توك.. تطبيق جديد سينافس "إنستغرام"

Lebanon 24
18-04-2024 | 02:00
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بدأت منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك إطلاق تطبيق Notes المنافس لإنستغرام لعدد محدود من المستخدمين في كندا وأستراليا.

وأعلنت تيك توك إطلاق تطبيقها الجديد من خلال منشور لها على منصة إكس، وقالت:"نحن في المراحل الأولى من تجربة مساحة مخصصة لمحتوى الصور والنصوص عبر TikTok Notes".
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وأضافت تيك توك أنها تطرح تطبيقها الجديد من أجل مساعدة المستخدمين في مواصلة مشاركة لحظاتهم من خلال منشورات الصور، وأن التطبيق مصمم لأولئك الذين يرغبون في مشاركة ذلك النوع من المحتوى والتفاعل معه.

ويمكن للمستخدمين المقيمين في كندا وأستراليا حاليًا تنزيل التطبيق الجديد من متجري غوغل بلاي و آب ستور وتثبيته على أجهزتهم العاملة بنظامي أندرويد و iOS. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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