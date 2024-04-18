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تكنولوجيا وعلوم
بسعر منخفض.. ريلمي تُطلق سماعات Buds T110 اللاسلكية
Lebanon 24
18-04-2024
|
04:03
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أطلقت شركة ريلمي سماعتها اللاسلكية الجديدة Buds T110 لتنضم إلى مجموعة منتجاتها من ملحقات الهواتف.
وتوفر السماعة اللاسلكية درجة مقبولة من إلغاء الضوضاء، إذ يمكنها تقليل الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات الهاتفية مثل صوت الرياح على سبيل المثال مع أن السماعة تفتقر إلى خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC.
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وتحتوي السماعة على مكبر صوت قياسه 10 ملم، الذي يعد خيارًا مناسبًا لحجم السماعات اللاسلكية، وتنقل السماعات الصوت عبر تقنية بلوتوث 5.4 كما تدعم ترميز AAC العالي الدقة.
وتدعم سماعات الأذن ريلمي Buds T110 وضعًا خاصًا يعمل على خفض زمن التأخير إلى 88 ميلي ثانية فقط، الذي يعد زمنًا مناسبًا بشكل خاص لألعاب الفيديو.
وتقدم السماعة حد أقصى لرفع مستوى الصوت حتى 102 ديسيبل.
وتقول ريلمي إن عمر البطارية يصل إلى 38 ساعة، مع علبة الشحن المرفقة، ومن المفترض أن يقدم الشحن لمدة قدرها 10 دقائق فقط وقت تشغيل إضافي يصل إلى 120 دقيقة.
وتتمتع السماعة بخاصية مقاومة الماء طبقًا لمعيار IPX5، لذلك يمكن استخدامها تحت الأمطار، وذلك بسعر يصل إلى 20 دولار. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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