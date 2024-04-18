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تكنولوجيا وعلوم

بعد BYD.. هوندا تُطلق سياراتها الكهربائية وتشعل المنافسة

Lebanon 24
18-04-2024 | 14:15
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تسعى هوندا إلى الحصول على حصة من سوق السيارات الكهربائية الصينية المزدهرة التي تهيمن عليه شركات صناعة السيارات المحلية، مثل BYD.

وكشفت الشركة عن Ye، وهي مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية مصممة خاصة للمستهلكين الصينيين.
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وتخطط هوندا لإطلاق 6 سيارات جديدة من طراز Ye بحلول عام 2027 على أمل تعزيز آفاقها في السوق الكبرى عالميًا للسيارات الكهربائية.

وشهد حفل الإطلاق النماذج الثلاثة الأولى من Ye. وتخطط هوندا لإنتاج سيارة Ye GT الرياضية في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، تستعد Ye P7 و Ye S7 لدخول السوق الصينية قبل نهاية هذا العام.

وتحصل العلامة التجارية الجديدة على شعار هوندا الجديد الذي يرتبط بالجيل القادم من السيارات الكهربائية.

وتستخدم سيارات Ye منصة سيارات كهربائية جديدة مخصصة. وتمتلك هوندا خططًا طموحة لهذه العلامة التجارية الجديدة، مع 6 نماذج من فئة Ye من المقرر أن تصل إلى الشوارع بحلول عام 2027.

وجَهّزت الشّركة السّيارات الكهربائية الجديدة بمصابيح من نوع LED عبر لوحة العدادات وألواح الأبواب التي تتغير بناءً على الذكاء الاصطناعي.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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