لأوّل مرة.. سماعة أُذن مشبوكة بالذكاء الإصطناعي

Advertisement

أعلنت Nothing أنها تخطط لإدماج ChatGPT مع هواتفها الذكية وسماعات الأذن، وتتيح هذه الخطوة لعملاء الشركة وصولاً سريعًا إلى الخدمة.ويصل هذا الدعم أيضًا إلى سماعات الأذن الجديدة Ear و Ear (a). ويبدأ الطرح التدريجي للتكامل في 18 نيسان مع Phone 2 يليه Phone 1 و Phone 2A في الأسابيع المقبلة.وأشارت الشركة إلى أنّه "من خلال التكامل الجديد، يتمكن المستخدمون الذين لديهم ChatGPT المثبت عبر هواتف Nothing من الضغط للتحدث إلى أداة الذكاء الاصطناعي الشعبية مباشرةً من سماعات أذن Nothing".وبمجرد وصول التحديث، يمكنك الاستعلام عن ChatGPT باستخدام سماعات الأذن الخاصة بالشركة، مما يجعل الأمر يبدو وكأنك قادر على تحديد ChatGPT بصفته المساعد الرقمي المفضل لسماعات Nothing.وإذا كان لديك تطبيق ChatGPT مثبتًا عبر هاتف من شركة Nothing متصل بسماعات الأذن، فإن بإمكانك طرح الأسئلة على روبوت الدردشة من خلال سماعات الأذن.وأشارت الشركة إلى أنّها تعمل أيضًا على تحسين تجربة مستخدم الهاتف الذكي في Nothing OS. (البوابة العربية للأخبار التقنية)