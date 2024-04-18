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تكنولوجيا وعلوم

اللاعبون يترقبون بلاي ستيشن 5 برو.. وهذا ما ينتظرهم

Lebanon 24
18-04-2024 | 15:40
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تهدف شركة سوني الى تعزيز مكانتها  مع توقعات بإطلاق نسخة بلاي ستيشن 5 برو، في خطوة إستراتيجية تثير الحماس داخل أوساط مجتمع اللاعبين، مع الترقب الكبير لإصدار الجزء الجديد لواحدة من أشهر الألعاب تاريخيا وهي لعبة "غراند ثيفت أوتو 6″، المتوقع صدورها عام 2025.
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خطوة سوني نحو تحديث منصتها المنزلية ليست مجرد حدث روتيني؛ بل يمكن اعتبارها استجابة تكتيكية للتغيرات التي تشهدها ديناميكيات سوق الألعاب حاليا. فبعد تعديل الشركة توقعاتها لمبيعات جهازها الأساسي من 25 مليون وحدة إلى 21 مليون وحدة للسنة المالية المنتهية في آذار الماضي، تستعد سوني لمواجهة ما تصفه بـ"انخفاض تدريجي" في المبيعات، وفق ما أشار موقع "سي إن بي سي".
ومن المتوقع أن يمثل "بلاي ستيشن 5 برو" قفزة نوعية عن النسخة العادية الحالية، إذ تشير التسريبات والشائعات إلى أن الجهاز سيشهد تحسينات جوهرية في الأداء الرسومي، مع إمكانية تقديم قوة معالجة تصل إلى 33.5 تيرافلوبا، أي ما يقرب من 3 أضعاف قوة النسخة العادية.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر التسريبات أن الجهاز قد يشهد أيضا تحسينات في التصميم والوظائف، فبعد إطلاق نسخة معدلة قليلا من "بلاي ستيشن 5" العام الماضي، ربما يدفع "بلاي ستيشن 5 برو" الحدود إلى أبعد من ذلك، بتصميم منتظر أكثر انسيابية يجذب اللاعبين الذين يفضلون تصميمات أكثر أناقة وعملية. (الجزيرة)

المصدر: الجزيرة
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