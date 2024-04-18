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تكنولوجيا وعلوم

لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.. شاشة جديدة من "إم إس آي"

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:00
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أطلقت شركة "إم إس آي" ‫شاشتها "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب، التي تلفت الأنظار ‫إليها من خلال الجسم والحامل باللون الأبيض، مشيرة إلى أن الحامل يتيح ‫إمكانية تعديل وضع الشاشة من حيث الارتفاع بمقدار 31 سنتيمترا مع دعم وظيفة ‫Pivot، التي تتيح استعمال الشاشة في الوضع الرأسي أيضا.
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‫وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على لوحة Fast IPS قياس 72 بوصة وتعمل ‫بدقة الوضوح 0483 x 0612 بيكسل (4K) وبمعدل تحديث صورة 160 هرتزا مع دعم ‫تقنية VRR وتقنية FreeSync Premium من AMD لتجنب تشوش الصورة.

‫وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال دعم تقنية VESA ‫DisplayHDR 400 لضمان السطوع الكامل بما لا يقل عن 400 نيت مع تغطية ‫نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 89% ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة ‫تصل إلى 39% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 331%.

‫وتزخر شاشة الألعاب "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" الجديدة بالعديد من الوظائف المتطورة ‫مثل عرض التقاطعات أو عرض نطاق البندقية في منتصف الشاشة دون أن يتم ‫التعرف عليها بواسطة برنامج مكافحة الغش، كما تعمل ميزة الذكاء ‫الاصطناعي على زيادة سطوع النطاقات المظلمة من الشاشة للتعرف على ‫اللاعبين المنافسين في الظل.

‫وتشتمل شاشة الألعاب على العديد من منافذ التوصيل، ومنها اثنان من منافذ ‫HDMI 1.2 بنطاق ترددي 84 غيغابايتا/ثانية لتوصل أجهزة الألعاب مثل سوني ‫بلاي ستيشن PS5، بالإضافة إلى منافذ DisplayPort 4.1a وكذلك منفذ USB-C، ‫الذي يتيح إمكانية شحن الأجهزة الموصلة به بقدرة 51 واتا. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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