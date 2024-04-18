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تكنولوجيا وعلوم
لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.. شاشة جديدة من "إم إس آي"
Lebanon 24
18-04-2024
|
23:00
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أطلقت شركة "إم إس آي" شاشتها "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب، التي تلفت الأنظار إليها من خلال الجسم والحامل باللون الأبيض، مشيرة إلى أن الحامل يتيح إمكانية تعديل وضع الشاشة من حيث الارتفاع بمقدار 31 سنتيمترا مع دعم وظيفة Pivot، التي تتيح استعمال الشاشة في الوضع الرأسي أيضا.
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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على لوحة Fast IPS قياس 72 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 0483 x 0612 بيكسل (4K) وبمعدل تحديث صورة 160 هرتزا مع دعم تقنية VRR وتقنية FreeSync Premium من AMD لتجنب تشوش الصورة.
وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال دعم تقنية VESA DisplayHDR 400 لضمان السطوع الكامل بما لا يقل عن 400 نيت مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 89% ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة تصل إلى 39% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 331%.
وتزخر شاشة الألعاب "إم إيه جي472 يو آر إف دبليو" الجديدة بالعديد من الوظائف المتطورة مثل عرض التقاطعات أو عرض نطاق البندقية في منتصف الشاشة دون أن يتم التعرف عليها بواسطة برنامج مكافحة الغش، كما تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي على زيادة سطوع النطاقات المظلمة من الشاشة للتعرف على اللاعبين المنافسين في الظل.
وتشتمل شاشة الألعاب على العديد من منافذ التوصيل، ومنها اثنان من منافذ HDMI 1.2 بنطاق ترددي 84 غيغابايتا/ثانية لتوصل أجهزة الألعاب مثل سوني بلاي ستيشن PS5، بالإضافة إلى منافذ DisplayPort 4.1a وكذلك منفذ USB-C، الذي يتيح إمكانية شحن الأجهزة الموصلة به بقدرة 51 واتا. (الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
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