Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث آيفون يضيف أفضل ميزة في تاريخ آبل.. ما هي؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1189250-638491143412501388.jpg
Doc-P-1189250-638491143412501388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأتي النسخة الجديدة من نظام تشغيل آبل لهواتف آيفون "آي أو إس" بخاصية استثنائية، وُصِفت بأفضل ميزة في تاريخ آبل، إذ تتيح لمستخدمي آيفون تحميل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب، دون الحاجة إلى المرور عبر متجر التطبيقات التابع لشركة آبل.
Advertisement

ولأول مرة، سيتيح تحديث "iOS 17.5" لمستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي، تحميل التطبيقات من مواقع الويب، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى متجر تطبيقات آبل "آب ستور"، وذلك استجابة لقانون الأسواق الرقمية المفروضة على الشركات التقنية الكبرى، مثل آبل ،من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتقول "آبل": إن هذه الخاصية لن تكون متاحة للجميع، حيث سيحتاج المطورون الذين يرغبون في تقديم تطبيقات قابلة للتنزيل على مواقعهم الإلكترونية إلى الخضوع لعملية التوثيق الخاصة بشركة آبل، ويجب كذلك أن يكونوا أعضاء في برنامج "Apple Developer" لمدة عامين متواصلين أو أكثر، ويجب أن يكون المطور مقيماً في الاتحاد الأوروبي، أو لديه شركة فرعية.

وسيكون هذا هو آخر تحديث لنظام iOS 17 تطلقه الشركة قبل أن تكشف عن نظام التشغيل iOS 18 الجديد في مؤتمر WWDC 2024 في شهر حزيران.

ويقدم "iOS 17.5" دعماً لتوزيع التطبيقات المستندة إلى الويب في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح للمطورين بتقديم تطبيقاتهم للتنزيل مباشرةً على مواقعهم الإلكترونية، ويمكن تنزيل التطبيقات من مواقع الويب في الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الممكن إجراء نسخ احتياطي للتطبيقات التي تم تنزيلها بهذه الطريقة واستعادتها وتحديثها.
ويغلف هذا التخفيف من قبل شركة آبل، شرطاً صارماً، إذ تسمح فقط للتطبيقات التي حققت مليون عملية تثبيت سنوية أو أكثر على نظام iOS في الاتحاد الأوروبي خلال العام السابق، لتوزيعها خارج متجر "آب ستور" من خلال مواقع الويب. 

ولا يستوجب دفع المطورين للتطبيقات المقدمة عبر الويب أي عمولة لشركة آبل، لكنهم يخضعون لرسوم التكنولوجيا الأساسية البالغة 0.50 يورو.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:12 | 2024-04-19
03:11 | 2024-04-19
23:00 | 2024-04-18
16:10 | 2024-04-18
15:40 | 2024-04-18
15:00 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24