تحديث آيفون يضيف أفضل ميزة في تاريخ آبل.. ما هي؟

Advertisement

تأتي النسخة الجديدة من نظام تشغيل آبل لهواتف آيفون "آي أو إس" بخاصية استثنائية، وُصِفت بأفضل ميزة في تاريخ آبل، إذ تتيح لمستخدمي آيفون تحميل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب، دون الحاجة إلى المرور عبر متجر التطبيقات التابع لشركة آبل.ولأول مرة، سيتيح تحديث "iOS 17.5" لمستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي، تحميل التطبيقات من مواقع الويب، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى متجر تطبيقات آبل "آب ستور"، وذلك استجابة لقانون الأسواق الرقمية المفروضة على الشركات التقنية الكبرى، مثل آبل ،من قبل الاتحاد الأوروبي.وتقول "آبل": إن هذه الخاصية لن تكون متاحة للجميع، حيث سيحتاج المطورون الذين يرغبون في تقديم تطبيقات قابلة للتنزيل على مواقعهم الإلكترونية إلى الخضوع لعملية التوثيق الخاصة بشركة آبل، ويجب كذلك أن يكونوا أعضاء في برنامج "Apple Developer" لمدة عامين متواصلين أو أكثر، ويجب أن يكون المطور مقيماً في الاتحاد الأوروبي، أو لديه شركة فرعية.وسيكون هذا هو آخر تحديث لنظام iOS 17 تطلقه الشركة قبل أن تكشف عن نظام التشغيل iOS 18 الجديد في مؤتمر WWDC 2024 في شهر حزيران.ويقدم "iOS 17.5" دعماً لتوزيع التطبيقات المستندة إلى الويب في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح للمطورين بتقديم تطبيقاتهم للتنزيل مباشرةً على مواقعهم الإلكترونية، ويمكن تنزيل التطبيقات من مواقع الويب في الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الممكن إجراء نسخ احتياطي للتطبيقات التي تم تنزيلها بهذه الطريقة واستعادتها وتحديثها.