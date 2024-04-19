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تكنولوجيا وعلوم
مكنسة بالذكاء الاصطناعي تتجنب أكثر من 100 عائق
Lebanon 24
19-04-2024
|
03:11
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أطلقت شركة أنكر المكنسة الروبوتية Eufy X10 Pro Omni الجديدة، التي تمتاز بقدرتها على التعرف على العوائق بفضل دعم الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الجديدة تعتمد على نظام ملاحة بتقنية الليزر مع دعم تقنية AI.See، والتي تعول على الذكاء الاصطناعي وكاميرا من أجل التعرف على أكثر من 100 عائق وتجنبها.
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وتتمتع المكنسة الروبوتية بقوة شفط تبلغ 8000 باسكال، كما أنها مزودة بممسحتين بتصميم خماسي الزوايا تدوران بمعدل 180 دورة في الدقيقة.
وعند التعرف على السجاد يتم رفع المكنسة بمقدار 12 ملم.
وتشتمل المكنسة الجديدة على محطة شحن وتنظيف، والتي تتولى تنظيف المكنسة نفسها وتغسل وحدة المسح وتقوم بتجفيفها عن طريق الهواء الدافئ بدرجة حرارة 45 درجة مئوية.
كما تم تجهيز المكنسة الجديدة بخزانين للماء، أحدهما للماء النظيف والآخر للماء المتسخ.
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