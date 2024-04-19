21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"أوكيتيل" تطلق تابلت للاستخدامات الشاقة
Lebanon 24
19-04-2024
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "أوكيتيل" (Oukitel) جهاز تابلت RT8 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، حيث إنه يتمتع بمقاومة الغبار والماء ويتحمل السقوط على الأرض، وفقاً لفئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810H.
وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي RT8 الجديد يأتي بشاشة قياس 11 بوصة وبدقة وضوح 2K، بينما تصل درجة السطوع إلى 500 نيت، وبالتالي يسهل على المستخدم قراءة بيانات الشاشة تحت أشعة الشمس المباشرة.
وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج ميديا تيك Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 2 تيرابايت.
Advertisement
ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد من أوكيتيل ببطارية كبيرة سعة 20000 مللي أمبير ساعة تكفي لتشغيل الجهاز على وضع الاستعداد لمدة 90 يوماً.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضاً على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وكاميرا الرؤية الليلية بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.
Advertisement
الأكثر قراءة
في حفل أقامه إعلامي معروف ببيروت.. نادين نجيم ترقص مع سلافة معمار وقبلات وأحضان بينهما
Lebanon 24
في حفل أقامه إعلامي معروف ببيروت.. نادين نجيم ترقص مع سلافة معمار وقبلات وأحضان بينهما
08:49 | 2024-04-18
18/04/2024 08:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
Lebanon 24
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
22:21 | 2024-04-18
18/04/2024 10:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
13:10 | 2024-04-18
18/04/2024 01:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
13:00 | 2024-04-18
18/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره قادة الاتحاد الاوروبي بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا ما قرره قادة الاتحاد الاوروبي بشأن لبنان
08:33 | 2024-04-18
18/04/2024 08:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:11 | 2024-04-19
مكنسة بالذكاء الاصطناعي تتجنب أكثر من 100 عائق
01:59 | 2024-04-19
تحديث آيفون يضيف أفضل ميزة في تاريخ آبل.. ما هي؟
23:00 | 2024-04-18
لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.. شاشة جديدة من "إم إس آي"
16:10 | 2024-04-18
قبل أن يأخذ مجده.. "تيك توك لايت" يقع بفخ القوانين الأوروبية
15:40 | 2024-04-18
اللاعبون يترقبون بلاي ستيشن 5 برو.. وهذا ما ينتظرهم
15:00 | 2024-04-18
لأوّل مرة.. سماعة أُذن مشبوكة بالذكاء الإصطناعي
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
19/04/2024 13:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
19/04/2024 13:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
19/04/2024 13:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24