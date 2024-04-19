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تكنولوجيا وعلوم

"أوكيتيل" تطلق تابلت للاستخدامات الشاقة

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:12
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أطلقت شركة "أوكيتيل" (Oukitel) جهاز تابلت RT8 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، حيث إنه يتمتع بمقاومة الغبار والماء ويتحمل السقوط على الأرض، وفقاً لفئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810H.

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي RT8 الجديد يأتي بشاشة قياس 11 بوصة وبدقة وضوح 2K، بينما تصل درجة السطوع إلى 500 نيت، وبالتالي يسهل على المستخدم قراءة بيانات الشاشة تحت أشعة الشمس المباشرة.
وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج ميديا تيك Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 2 تيرابايت.
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ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد من أوكيتيل ببطارية كبيرة سعة 20000 مللي أمبير ساعة تكفي لتشغيل الجهاز على وضع الاستعداد لمدة 90 يوماً.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضاً على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وكاميرا الرؤية الليلية بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.
 
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