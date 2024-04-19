جديد الذكاء الإصطناعي.. أداة تحدّد متى سيغادر الموظف عمله!

Advertisement

ابتكر باحثون يابانيون أداة تساعد أرباب العمل على تحديد الموظفين الذين يُحتمل أنّهم سيغادرون الشركة.والأداة التي أنشأها أستاذ في جامعة "طوكيو سيتي يونيفرسيتي" بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تحلل بيانات الموظفين، بدءاً من معدّل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم.والأداة قادرة أيضا على تحليل بيانات تابعة لموظفين سابقين تركوا الشركة.وأوضح البروفيسور ناروهيكو شيراتوري أنه من خلال كل هذه البيانات، تتوقع الأداة معدل استقالة الموظفين الجدد ضمن نسبة مئوية.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شيراتوري:"نحن في مرحلة اختبار هذه الأداة في شركات كثيرة، من خلال إنشاء نموذج لكل منها".وبإمكان أرباب العمل استخدام النتائج "ليقترحوا على الموظف الذي يُحتمل بشكل كبير أن يقدّم استقالته، أنّ الشركة مستعدة لتقديم دعمها له"، لأن الذكاء الاصطناعي يتنبأ باحتمال "مواجهته صعوبات"، وذلك من دون أن يعلموه بالنتائج التي قد تصدمه.(سكاي نيوز عربية)