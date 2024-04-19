في أميركا.. العلماء يستنسخون حيوانين مهددين بالإنقراض

نجح العلماء في مصلحة الأسماك والحياة البرية الأميركية (USFWS) في استنساخ اثنين من أنواع القوارض المهددة بالانقراض.



وتعد حيوانات ابن مقرض سوداء القدمين واحدة من أندر الثدييات البرية في أميركا الشمالية والتي كان يعتقد في السابق أنها انقرضت، إلى أن تم اكتشاف مجموعة صغيرة منها في عام 1981 في وايومنغ.

Since the breakthrough 2021 birth of Elizabeth Ann, the first cloned U.S. endangered species, we & our partners are excited to announce the birth of two more black-footed ferret clones: Noreen & Antonia! pic.twitter.com/TttRB8dsmW — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) April 18, 2024 Advertisement

وسرعان ما استولى دعاة الحفاظ على البيئة على حيوانات ابن مقرض البرية وأطلقوا برنامج استعادة ابن مقرض أسود القدمين، حيث قاموا بتربية الثدييات النادرة في الأسر لزيادة أعدادها.



وتشبه عملية الاستنساخ تلك المستخدمة في النعجة دوللي في عام 1996، والتي تطلبت من العلماء حقن خلايا الحمض النووي من حيوان متبرع في خلية بويضة.



وكانت "أنتونيا" و"نورين" ثاني وثالث حيوان ابن مقرض أسود القدمين يتم استنساخهما في أيار الماضي بعد "إليزابيث آن" في عام 2021.



وتم استنساخ نورين وأنتونيا اعتمادا على عينات الأنسجة المجمدة التي تم جمعها في عام 1988 من أنثى ابن مقرض تدعى "ويلا"، والتي تم تخزينها في حديقة الحيوانات المجمدة التابعة لتحالف الحياة البرية في سان دييغو، وذلك عن طريق أخذ إحدى خلايا "ويلا" وحقنها في بويضة من أنثى ابن مقرض أليفة.(روسيا اليوم)