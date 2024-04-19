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تكنولوجيا وعلوم

لمقاومة الكائِنات البحرية بطريقة سليمة.. روسيا تبتكر طلاء صديقًا للبيئة

Lebanon 24
19-04-2024 | 13:30
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اختار المتخصصون من معهد فيزياء القوة وعلوم المواد التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع علماء آخرين تركيبة مثالية لدهانات المبيدات الحيوية من أجل حماية السفن والمنشآت المائية التقنية من التلوث بالكائنات البحرية. وقالت الخدمة الصحفية للمعهد إن الدهانات ذات التركيبة الجديدة لها تأثيرات سامة أقل على البيئة.
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وجاء في تقرير نشرته الخدمة الصحفية لمعهد فيزياء القوة:" لقد طوّر العلماء الروس التركيبة المثالية لجيل جديد من الطلاء، حيث انخفض إلى حد بعيد تركيز أكسيد النحاس إلى النصف، أي من 40 % إلى 20٪، ولأول مرة في العالم، تم إدخال جزيئات المبيدات الحيوية في الطلاء، وكتلتها لا تزيد عن 0.5% من الكتلة الإجمالية للطلاء بأكمله".

ويشار إلى أن الحشف الحيوي للسفن ومكوناتها، يسبب في المناخات الدافئة، أضرارا اقتصادية خطيرة. وإن استخدام بعض مواد الطلاء الواقية يؤثر سلبا على حالة الكائنات البحرية، لذلك كان العلماء يبحثون دائما عن حل لهذه المشكلة.

وأكد التقرير أن التركيبات الجديدة لها تأثيرات سمية ضئيلة على النظام البيئي المائي.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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