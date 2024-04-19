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تكنولوجيا وعلوم

بعد السماعات اللاسلكية.. Nothing تجلب الذكاء الإصطناعي إلى هواتفها

Lebanon 24
19-04-2024 | 15:00
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أطلقت شركة نوثينج البريطانية تحديثًا جديدًا لهاتفها الذكي الرائد Nothing Phone 2 لإضافة بعض المزايا والتغييرات، أهمها إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل إدماج المساعد الذكي في منتجاتها بدايةً من سماعات الأذن الجديدة Ear و Ear a التي كشفت عنها حديثًا.
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ويوفر التحديث الجديد للنظام أداة "ويدجت" يمكنك استخدامها للوصول بسرعة إلى المساعد الذكي من الشاشة الرئيسية، كما أنه يوفر القدرة على نسخ النصوص ولقطات الشاشة ولصقها بسرعة من حافظة الهاتف إلى المحادثات داخل تطبيق ChatGPT.

ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت تطبيق ChatGPT بالأساس للاستفادة من ذلك التكامل الذي يقتصر حاليًا على هاتف Nothing Phone 2، لكنه سيصل إلى باقي هواتف الشركة  "في الأسابيع المقبلة".

وتعمل نوثينج أيضًا على إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي في منتجات CMF التي بدأت إصدارها منذ العام الماضي.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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