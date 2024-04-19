"DJI" تُطلق محطة طاقة محمولة لشحن الطائرات المسيرة

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تدخل DJI سوق محطات الطاقة المحمولة من خلال إطلاق Power 1000 و Power 500، وذلك لشحن الطائرات المسيرة والكاميرات.وصممت DJI كلتا الوحدتين للتشغيل الهادئ، ويمكن شحنهما بالكامل خلال 70 دقيقة فقط، وتتميزان بمخرجين للتيار المتردد و USB-C، مما يلبي مجموعة متنوعة من احتياجات الشحن.ويحتوي كلا النموذجين مزايا تجذب طياري الطائرات المسيرة حصريًا، إذ زودت الشركة محطتي الطاقة بوظيفة الشحن السريع Power SDC، المصممة لشحن طائرات DJI المسيرة بسرعة.ويمكن شحن بطاريات سلسلة طائرات Mavic 3 و Air 3 و Inspire 3 و Matrice 30 من 10 في المئة إلى 95 في المئة في 30 دقيقة فقط، وهو ما يغير القواعد لمشغلي الطائرات المسيرة الذين يحتاجون إلى الشحن السريع.وتوفر محطة Power 1000 مقدار 1024 واط في الساعة من الطاقة، وتتضمن منفذي إخراج تيار متردد قادرين على التعامل مع الأحمال المستمرة بقوة قدرها 2200 واط والأحمال المفاجئة بقوة قدرها 4400 واط.وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي منفذي USB-C يدعمان إخراج ما يصل إلى 140 واط، ومنفذي USB-A، ومنفذي SDC و SDC Lite لخيارات اتصال متنوعة، وتزن هذه الوحدة مقدار 13 كغ.كما تقدم DJI محطة Power 500 التي توفر مقدار 512 واط في الساعة من الطاقة، وتتميز Power 500 بمجموعة مماثلة من المنافذ مثل Power 1000، من أنها تتضمن إصدار SDC Lite وتفتقر إلى منفذ SDC.وصممت DJI منافذ التيار المتردد في Power 500 للأحمال المستمرة بقوة قدرها 1000 واط والأحمال المفاجئة بقوة قدرها 1600 واط، وتوفر منافذ USB-C خرجًا قويًا بقوة قدرها 100 واط لكل منها، وتزن هذه الوحدة مقدار 7.3 كغ. (البوابة العربية للأخبار التقنية)