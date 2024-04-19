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تكنولوجيا وعلوم

تفوّق على الإنسان العاديّ.. "بوسطن دايناميكس" تكشف عن روبوت كهربائي مرن

Lebanon 24
19-04-2024 | 16:30
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بقدرات هائلة تفوق قدرة الإنسان العادي، أعلنت شركة بوسطن دايناميكس الأميركية المتخصصة في الروبوتات، عن إطلاق نسخة جديدة من الروبوت الشهير أطلس (Atlas) تعمل بالطاقة الكهربائية، بعد التوقف عن تطوير النسخة الهيدروليكية السابقة من الروبوت، والتي اشتهرت بقدرتها على المشي والجري وحتى ممارسة رياضة الباركور
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وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها النسخة الهيدروليكية من «أطلس» في محاكاة الحركة البشرية، إلا أن اعتمادها على نظام هيدروليكي معقد جعلها عرضة للأعطال، خاصة عند القيام بحركات معقدة.

وقد وثقت الشركة بعضًا من هذه الأعطال في فيديو وداعي للروبوت الهيدروليكي، قبل أن تكشف عن النسخة الكهربائية الجديدة كليًا.

وتتميز النسخة الكهربائية من روبوت أطلس بتصميم أكثر انسيابية وخفة، حيث تم استبدال الهيكل الضخم الذي كان يحمل المضخة وشبكة الأنابيب الهيدروليكية، بهيكل جديد مبسط وخالٍ من الأسلاك المكشوفة. (أخبار التقنية)
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