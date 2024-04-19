بعد إطلاق سلسلة هواتف بورا.. هواوي تُبهر المستخدمين بمعالجها الجديد

Advertisement

كشفت شركة هواوي الصينية الستار عن سلسلة هواتف بورا 70 الجديدة في الصين. وتأتي أعلى طرازات السلسلة، بورا 70 برو بلس و بورا 70 ألترا، مزودة بمعالج Kirin 9010 الجديد كليًا.ويتميز Kirin 9010 بوجود 12 نواة معالجة، مع تكوين 4+6+2. حيث تعمل 4 أنوية كفاءة على تردد 1.55 جيجاهرتز، بينما تعمل 6 أنوية أداء على تردد 2.18 جيجاهرتز، إلى جانب نواتين عالية الأداء تعملان على تردد أقصى 2.30 جيجاهرتز.ويشبه هذا التكوين إلى حد كبير تكوين معالجات Kirin 9000 الموجودة في سلسلة هواتف هواوي ميت 60، مع بعض التحسينات البسيطة. فعلى سبيل المثال، حصل Kirin 9010 على زيادة طفيفة في سرعة الساعة الأساسية لأنوية الكفاءة مقارنة بـ Kirin 9000.كما شهدت سرعة الأنوية الأساسية زيادة متواضعة إلى 2.18 جيجاهرتز بدلاً من 2.15 جيجاهرتز في Kirin 9000. ومع ذلك، شهدت النواة عالية الأداء انخفاضًا طفيفًا في سرعة الساعة مقارنة بـ Kirin 9000.ولكن اختبارات الأداء على Geekbench 6.2 أظهرت نتائج مذهلة، حيث تفوق Kirin 9010 على معالجات Kirin 9000 بفارق كبير.(أخبار التقنية)