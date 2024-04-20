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تكنولوجيا وعلوم

يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:00
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تطور كبير شهده مجال تطوير الروبوتات ذات القدرات القريبة من البشر. ومؤخراً جرى الكشف عن روبوتين جديدين، يقدمان مستوى فريد من الآلية والتحكم الفائق في حمل الأشياء، والحركة بشكل انسيابي مشابه إلى حركة الإنسان، وهما الروبوت Menteebot، والجيل الجديد من روبوت Atlas.
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وأطلقت شركة بوسطن ديناميكس الجيل الجديد من الروبوت Atlas، المعتمد بالكامل على الأنظمة الكهربائية، وذلك عقب إعلانها إيقاف الجيل السابق، والذي كان يعتمد فقط على الأنظمة الهيدروليكية.

وأشارت الشركة إلى أنه على مدار أكثر من 10 سنوات منذ إطلاق أول جيل من الروبوت Atlas، حقق إنجازات فائقة، تنوعت بين القدرة على التحرك في البيئات الوعرة والتعامل مع عناصر غير منتظمة، ولم يتدرب عليها من قبل، وصولاً إلى أداء حركات استعراضية صعبة، وصلت إلى حد القيام ببعض حركات "الباركور" الرياضية.

وأعلنت بوسطن دينامكس أن الجيل الجديد من Atlas، يعتمد بالكامل على أنظمة كهربائية لتشغيله، وتصميم مختلف، يمنحه أداء أكثر انسيابية وقوة وتحكم أكبر، من خلال تزويد الروبوت الجديد بإمكانية تغيير تصميمات يديه، مما يزوده بتحكم أكبر في الإمساك بالعناصر وأداء مهام متنوعة في البيئات المختلفة.

ونشرت الشركة مقطع فيديو مدته 40 ثانية، يظهر التصميم المعقد والذي يكشف انسيابية فائقة في حركة قدمي Atlas، وحركات الرأس واليدين والجسم، مما يمنحه حرية كبيرة في الحركة.

وكشفت الشركة، في بيان، عن أن شركة هيونداي ستضخ استثمارات فيها، للمساعدة بتنمية أعمالها، إلى جانب أن فريق مصنعة السيارات الكورية الجنوبية يعمل على تطوير الجيل الجديد من تقنيات تصنيع السيارات، والذي ستستخدمه بوسطن ديناميكس، لتطوير وتنمية قدرات Atlas الجديد.

الروبوت المُتحدث Menteebot
وفي سياق متصل، نشرت شركة Mentee Robotics تفاصيل بشأن روبوتها الجديد Menteebot، المزود بتصميم قوي يمكنه من أداء مختلف المهام والحركات، إلى جانب تزويده بأنظمة ذكاء اصطناعي تتيح له التحدث إلى البشر بطلاقة.

الروبوت يتخذ أيضاً هيئة بشرية، فيما عدا أنه دون رأس، وله قدرة على التعلم أشبه بطريقة تعلم البشر، إذ إن المستخدم سيكون عليه تعليم الروبوت مختلف المهام، عن طريق تدريب نسخة افتراضية من الروبوت، داخل محاكاة رقمية للمهام المرغوب في أدائها.

والتدريب يعتمد على محاولة النسخة الرقمية من الروبوت، أداء مختلف مراحل إتمام المهمة مرات عديدة، حتى يصل إلى إتقان أداء المهمة.

ويتوقع وصول Menteebot للأسواق في 2025، وذلك سيكون بإصدارين، الأول منزلي مخصص لأداء مهام التنظيف وإدارة المنازل، والآخر تجاري مخصص لأداء مهام مختلفة داخل بيئات العمل، إلا أن الشركة لم تكشف عن الأسعار المتوقعة للروبوت الجديد عند إتاحته للبيع.(الشرق)

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