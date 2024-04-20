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تكنولوجيا وعلوم

بدء هجرة المشتري في النظام الشمسي.. هذا ما كشفه علماء الفلك

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:00
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قام علماء الكواكب باستخدام التركيب المداري والكيميائي في أسرة "أثور" للكويكبات لحساب الوقت الذي بدأ فيه كوكب المشتري والعمالقة الغازية الأخرى بالهجرة نحو مداراتهم الحالية.

ووفقا لتقييمات جديدة لعلماء الفلك، فإن هذه "الهجرات" بدأت بعد 60 -100 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي، وقد نشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة Science العلمية.
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وجاء في الدراسة أن تحليل المدارات وتاريخ تكوين الكويكبات من أسرة "أثور" أظهر أن مصدرها (جرم سماوي أنتجها بعد تفككه) تحطم بعد 59 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي، وتقول الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك نتائج رصد كويكبات "طروادة" في محيط المشتري، إن كل ذلك يشير إلى أن مدارات الكواكب العملاقة أصبحت غير مستقرة بعد حوالي 60 -100 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي.

وقد توصلت إلى هذا الاستنتاج مجموعة من علماء الكواكب الأوروبيين والأمريكيين والبريطانيين بقيادة ألساندرو موربيديلي، الأستاذ في مرصد "كوت دازور" في نيس.

وقد ظل العلماء يدرسون منذ عدة عقود كيفية تشكل النظام الشمسي في المراحل الأولى من تطوره، ويحللون كيف يمكن لهذه العمليات أن تؤثر على المظهر الحالي والتركيب الكيميائي للأرض والكواكب الأخرى.

وكانت الحسابات السابقة التي أجراها هذا الفريق من العلماء، والتي نُشرت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هي الأولى التي تشير إلى أن كوكب المشتري وغيره من الكواكب الغازية العملاقة شهدت سلسلة من "الهجرات" في العصور المبكرة للنظام الشمسي. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اهتمام كبير بدراسة الموعد الذي بدأت فيه هذه الحركات الكوكبية بالضبط وما هي الآثار المادية لـ"الهجرات" التي كان من الممكن الحفاظ عليها في النظام الشمسي.

وتمكن العلماء من الحصول على هذه المعلومات من خلال دراسة النيازك والكويكبات من أسرة "أثور"، التي نشأ "مصدرها الأول" بالقرب من المريخ في أول 2-3 مليون سنة من عمر النظام الشمسي وتم تدميره نتيجة اصطدامه بجسم كوكبي أولي آخر في الوقت الذي بدأت فيه الكواكب العملاقة بالهجرة. واستغل العلماء هذه الميزة للكويكبات من أسرة" أثور" لتحديد وقت بدء هذه "الهجرات". (روسيا اليوم)

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