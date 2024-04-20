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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "واتساب".. هذا ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
20-04-2024 | 06:20
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يستعدّ القائمون على تطبيق "واتساب" لاحداث تعديل في التطبيق الذي سيحصل على فلاتر إضافية في قائمة الدردشات، شبيهة بتلك الموجودة في "تليغرام".
 
وجاء في منشور على الصفحات التابعة لـ"واتساب" على الإنترنت: "سيتم إضافة 3 فلاتر في قائمة الدردشات في واتس آب، فلتر يحمل عنوان (الكل)، وآخر يدعى (الرسائل غير المقروءة)، و فلتر(المجموعات)، هناك ميزة مشابهة موجودة في تطبيق تليغرام، حيث يمكن للمستخدمين فرز الدردشات في مجلدات".
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وكتب في المنشور: "نعتقد أن البحث عن المعلومات في واتس آب يجب أن يكون بسيطا ومريحا، الكثير من الناس يعرف مدى الحاجة للعثور على رسالة معينة في الدردشات بسرعة، وحتى لا يضطر المستخدمون لإضاعة الوقت سنضيف إلى قائمة الدردشات في التطبيق الفلاتر المذكورة".
وسيضم فلتر "المجموعات" في التطبيق جميع الدردشات الجماعية، وهي الميزة التي طالب فيها الكثير من مستخدمي التطبيق، تبعا للقائمين على "واتساب".


وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الميزة الجديدة سيتم تطويرها وتحسينها، ومن المفترض أن تطرح لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

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