بلاك شارك تكشف عن أول خاتم ذكي لها

أعلنت شركة بلاك شارك Black Shark، المملوكة لشاومي، أول خاتم ذكي خاص بها، وقد كشفت الشركة عن أهم المزايا الرئيسية فيه، وأهمها عمر البطارية الطويل.

وتزعم الشركة أن خاتمها الذكي يحتوي على بطارية قوية يصل عمرها إلى 180 يومًا بعد شحنة واحدة فقط، مما يجعله يتفوق على الخاتم الذكي القادم من سامسونج Galaxy Ring وغيره من المنتجات المماثلة التي عادةً لا يزيد عمر البطارية فيها على 10 أيام.

وكانت سامسونغ قد أشارت سابقًا إلى أن عمر البطارية في خاتمها الذكي سيتراوح بين خمسة وتسعة أيام بعد الشحن الكامل وفقًا لحجم الخاتم.

ويظل ادعاء بلاك شارك فيما يخص عمر البطارية موضع شك كبير، مع أن الشركة لم تحدد إذا كان هذا الوقت خاصًا بوضع الاستعداد أم الاستخدام الفعلي.

ويعد وضع الاستعداد غير مُفيد بالقدر الكافي للتعبير عن كفاءة استخدام الجهاز، إذ يعبر عن المدة التي يظل فيها الجهاز قيد التشغيل بعد شحنه دون استخدامه على نحو فعلي.

وأفادت شركة بلاك شارك أيضًا بأن خاتمها يبلغ سمكه 2.2 ملم، وسيوفر ذلك التصميم الرفيع تجربة ارتداء مريحة للغاية، وهو يعد أقل سمكًا من خاتم Oura Ring Gen3.

وسيوفر الخاتم الذكي من بلاك شارك “مراقبة صحية شاملة” على حد وصف الشركة، إذ يمكنه مراقبة معدل ضربات القلب وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم وغيرها من المقاييس الخاصة بالصحة واللياقة البدنية.

ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن السعر أو موعد الإطلاق، لكن من المتوقع أن يكون الإطلاق في وقت قريب بناءً على الإعلانات التشويقية من الشركة.

وقد يكون ذلك الخاتم إصدارًا تجريبيًا لمنتج مماثل قد تطرحه الشركة الأم شاومي في وقتٍ لاحق.

( ait news)