إكس تخسر إعلانات هيونداي بسبب المحتوى الضار

قالت هيونداي إنها أوقفت إعلاناتها مؤقتًا عبر إكس بعد ظهور منشور برعاية الشركة بجوار منشورات معادية للسامية ومؤيدة للنازية.

وأكدت شركة صناعة السيارات الإيقاف المؤقت، وقالت إنها تنقل مخاوفها المتعلقة بسلامة علامتها التجارية إلى منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وقالت هيونداي: "أوقفنا إعلاناتنا مؤقتًا عبر إكس ونتحدث إلى المنصة مباشرةً بخصوص سلامة العلامة التجارية لضمان معالجة هذه المشكلة".

ونشرت الصحفية المستقلة نانسي ستيرنز لقطة شاشة لإعلان لشركة هيونداي يعرض عبر حساب ضمن منصة إكس غالبًا ما ينشر إنكارًا للهولوكوست.

وأكد جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في إكس، توقف هيونداي مؤقتًا، وقال إن المنصة كانت تعمل مع المسوقين في هيونداي لوضع ضوابط إضافية لسلامة العلامة التجارية.

وعلقت إكس الحساب الذي نشر المنشورات المعادية للسامية، وقال بيناروش إن السيرة الذاتية للحساب تضمنت استعارات معادية للسامية تنتهك سياسة المنصة فيما يتعلق بالحسابات المسيئة.

وجاء في مذكرة عبر الحساب أنه غير متاح مؤقتًا لأنه ينتهك السياسة. وقال بيناروش أيضًا إن المنصة صنفت منشور إنكار الهولوكوست الذي ظهر بجوار إعلان هيونداي على أنه ينتهك سياسة إكس بخصوص إنكار الأحداث العنيفة.

ووثق تحقيق أجرته شبكة NBC News كيف أصبحت إكس مركزًا للمحتوى المؤيد للنازية، مع أن سياسات المنصة تحظر تمجيد العنف والإشادة بالكيانات العنيفة.

وتحتل هيونداي المركز الثالث عالميًا بين شركات صناعة السيارات من ناحية حجم المبيعات، وتأتي بعد تويوتا وفولكس فاجن، ويقع مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، وتشمل علاماتها التجارية كيا.

وعُرض إعلان هيونداي المعني عبر حساب لمستخدم دافع عن الزعيم النازي أدولف هتلر وروج لنظريات المؤامرة المعادية للسامية، وحصل الحساب منذ عدة أشهر على علامة التحقق الزرقاء المدفوعة.

وبدأت إكس هذا الشهر بإعطاء علامات التحقق الزرقاء لبعض المستخدمين الذين لا يدفعون والذين لديهم أكثر من 2500 متابع حاصلين على شارة التحقق الزرقاء، مما يزيد صعوبة تحديد المشترك الذي يدفع.

وذكرت شبكة NBC News أن إكس أصبحت مكانًا مزدهرًا للمحتوى المؤيد للنازية تحت ملكية ماسك، إذ وجدت أن ما لا يقل عن 150 حسابًا مدفوعًا وآلاف الحسابات غير المدفوعة قد نشرت محتوى مؤيدًا للنازية في الأشهر الأخيرة، في انتهاك واضح لقواعد إكس.

وتقدم إكس للمعلنين ميزة تسمى “الاستهداف السلبي” المصممة لمنع وضع الإعلانات بالقرب من كلمات رئيسية معينة، مع أن الميزة لا تتضمن افتراضيًا جميع الكلمات الرئيسية التي قد تسبب مشكلات.

( ait news)