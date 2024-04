تعرفوا إلى أحدث مزايا "ChatGPT".. هكذا بإمكانكم استخدامها

تُحسّن شركة OpenAI روبوت الدردشة ChatGPT باستمرار، وتضيف إليه العديد من المزايا الجديدة التي تُحسّن تجربة استخدامه، ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون جميع المزايا المتوفرة في هذا الروبوت، ولا يستخدمون إلا جزءًا قليلًا منها.

فإذا كنت تستخدم روبوت ChatGPT بكثرة وترغب في تحقيق أقصى استفادة منه، عليك تعرّف أبرز مزاياه التي سنذكر منها ما يلي:



في آذار 2024، أضافت OpenAI مزية القراءة بصوت عالٍ (Read Aloud) إلى روبوت ChatGPT؛ مما مكّن أداة الذكاء الاصطناعي من قراءة الردود بصوت مرتفع.

ويمكن أن تكون هذه المزية مفيدة إذا كانت الاستجابة الخاصة بمطالبتك طويلة، ولا ترغب في قراءتها، أو ترغب في سماع كيفية نطق بعض الكلمات في الرد الذي حصلت عليه من الروبوت.



تدعم مزية القراءة بصوت عالٍ 37 لغة مختلفة، ويمكنك العثور على الزر الخاص بهذه المزية في الجهة السفلية من كل استجابة تحصل عليها من الروبوت إذا كنت تستخدم تطبيق الويب، وأما إذا كنت تستخدم تطبيق ChatGPT في هاتفك، فاضغط مطولًا على الاستجابة التي تود الاستماع إليها، ثم انقر فوق زر Read Aloud.



2- ذاكرة ChatGPT والدردشة المؤقتة:

أطلقت OpenAI كلًا من الدردشة المؤقتة وذاكرة ChatGPT معًا، وتهدفان إلى تحسين إجابات ChatGPT وتخصيصها بنحو أفضل من قبل، مع الحفاظ على خصوصية المحادثات.



وتتيح لك مزية ذاكرة ChatGPT تعيين معلومات محددة عنك يجب أن يتذكرها الروبوت دائمًا، وبمرور الوقت يمكن أن تتحسن ذاكرة الروبوت، ويتعلم تفاصيل إضافية عنك ويضيفها إلى ذاكرته؛ مما يُحسّن أداء الروبوت وطريقة تقديم الإجابات.



على سبيل المثال: يمكنك أن تضيف إلى ذاكرة الروبوت الجملة التالية: “تذكر أن لدي طفلًا صغيرًا يحب اللعب بكرة القدم”، وعندما تطلب من ChatGPT المساعدة في كتابة معايدة لطفلك بمناسبةٍ ما، من المُحتمل أن يقترح الروبوت تقديم كرة قدم هدية لطفلك.



ولكن بمجرد أن تبدأ هذه الذكريات بالتراكم، يمكنك أيضًا أن تطلب من الروبوت نسيان أجزاء محددة من المعلومات وإزالة بعض البيانات والمعلومات الشخصية، ويمكنك أيضًا حذف ذاكرة ChatGPT بالكامل.



في الوقت الحالي، مزية ذاكرة ChatGPT متاحة فقط لعدد قليل من المستخدمين، ولكن من المقرر طرح هذه المزية على نطاق أوسع خلال عام 2024.



مزية الدردشة المؤقتة:

عندما أطلقت OpenAI مزية ذاكرة ChatGPT، أصبح هناك قلق بشأن الخصوصية؛ لأن OpenAI تستخدم الكثير من البيانات المُضافة إلى الروبوت لتدريبه باستمرار، ومع إضافة مزية الذاكرة، زاد القلق من عدم وجود طريقة للتحدث مع ChatGPT بنحو خاص.



ردًا على ذلك، كشفت OpenAI عن وضع الدردشة المؤقتة، وهو وضع يُتيح لك التحدث إلى الروبوت بنحو خاص تمامًا، ولن يكون ChatGPT على علم بأي محادثات أو ذاكرة سابقة، ويشبه إلى حد ما وضع التصفح المتخفي أو الوضع الخاص في متصفحات الويب.



وفي الوقت الحالي، وضع الدردشة المؤقتة متاح فقط لعدد قليل من المستخدمين، وسيصل في وقت لاحق إلى باقي المستخدمين.

3- الدعوات التجريبية المجانية:

إذا كنت مشتركًا في خدمة ChatGPT Plus يمكنك استخدام مزية الدعوة التجريبية المجانية لمنح أصدقائك تجربة ChatGPT Plus مجانًا لمدة قدرها 14 يومًا، مع إمكانية الوصول إلى كل المزايا الحصرية لمُستخدمي الإصدار المأجور.



ولإرسال دعوة لصديقك، انقر فوق خيار (دعوة صديق) Invite a friend في الزاوية اليسرى السفلية في الشريط الجانبي، وستحصل على رابط يمكنك إرساله إلى صديقك.



الجانب السلبي الوحيد للتجربة المجانية لإصدار ChatGPT Plus هي أن أي شخص يأخذها يجب أن يُنشئ حسابًا ويضيف بيانات بطاقة الائتمان؛ مما يعني اقتطاع قيمة الاشتراك فورًا عند انتهاء التجربة.



4- مشاركة رابط المحادثة:

يمكنك مشاركة محادثة ChatGPT مع زملائك عبر مزية الروابط المشتركة التي توفر طريقة لمستخدمي ChatGPT لمشاركة روابط المحادثات مع أشخاص آخرين خارج واجهة تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف الذكي، ولمشاركة رابط أي محادثة تريدها، انقر فوق زر المشاركة في الجهة اليُمنى السفلية من المحادثة، ثم انسخ رابط المحادثة وأرسله إلى صديقك.



يمكن لأي شخص لديه الرابط عرض محادثة ChatGPT، ويمكن لأولئك الذين لديهم حساب ChatGPT مواصلة المحادثة؛ مما يجعلها عملية تعاونية إلى حد ما، كما يمكن لمن ليس لديهم حساب في ChatGPT قراءة المحادثة كاملة. (aitnews)