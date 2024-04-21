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تكنولوجيا وعلوم

عبر مسابقة جديدة.. السّعودية تحفّز استعمال تقنية الـ "واي فاي 7"

Lebanon 24
21-04-2024 | 12:13
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أطلقت شركة هواوي، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، مسابقة "Imagine Wi-Fi7" للتطبيقات المبتكرة في تقنية "واي فاي 7"، وذلك إدراكًا منهما للدور الحاسم الذي تؤديه شبكة الواي فاي في رسم ملامح المستقبل.

وتدعو هذه المبادرة المشتركة ممارسي تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مشاركة أفكارهم المبتكرة واستكشاف أفضل السيناريوهات لتطبيق أحدث جيل من شبكات الواي فاي.
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ويبشّر اعتماد شبكة "واي فاي 7" بانطلاقة عصرٍ جديد من الاتصال يحمل معه فوائد كبيرة للشبكات اللاسلكية، إذ يبدأ عصر جديد لهذه التقنية، وتتصدر هواوي، بصفتها أول مزوّد لشبكة "واي فاي 7" في القطاع، طليعة المشهد في تطوير هذه الثورة التكنولوجية.

وستسهم مسابقة هواوي "Imagine Wi-Fi 7" في تسريع تبني شبكة "الواي فاي 7" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى. إذ تدعو المسابقة العملاء والشركاء ومعاهد البحوث والجامعات والمحللين إلى استكشاف سيناريوهات تطبيق هذه التقنية وما تقدمه من قيم مجزية للشركات والمجتمعات على حدٍ سواء.

وتهدف المسابقة إلى رفع مستويات الوعي بهذه التقنية الثورية واعتمادها في القطاع بسرعة، من خلال السعي إلى تحفيز الابتكارات في هذا المجال بصورة استباقية.

وتماشيًا مع السهولة التي تضفيها التقنيات الرقمية على حياة الإنسان، يمكن للمتسابقين مشاركة أفكارهم في المسابقة عبر إرسال مقاطع فيديو للأفكار. (البوابة العربية للأخبار التقنية)

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