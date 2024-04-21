خدمة "Google Pay" المريحة.. هكذا تحمي نفسك أثناء استخدامها

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Google Pay هي خدمة دفع سريعة وآمنة تقدمها شركة غوغل، ويمكن استخدامها للدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر المحلية، كما يمكنك استخدامها لإرسال الأموال إلى الأصدقاء وأفراد العائلة.تتضمن Google Pay مجموعة من مزايا الأمان المدمجة، للحفاظ على معلومات الدفع الخاصة بك آمنة، وقد نشرت شركة جوجل قبل عدّة أيام عبر مدونتها ثلاث طرق يمكن اتباعها للحفاظ على أمان تفاصيل الدفع باستخدام خدمة Google Pay، وهذه الطرق هي:وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجلة Forbes Advisor، يستخدم ما نسبته 53% من الأشخاص المحافظ الرقمية أكثر من طرق الدفع التقليدية.إن عمليات الدفع دون تلامس ليست مريحة فحسب، بل إنها أيضًا أكثر أمانًا من تمرير بطاقتك عبر جهاز الدفع الإلكتروني. ولكن لضمان الحفاظ على أمان معلومات الدفع الخاصة جرّب الدفع باستخدام خدمة Google Pay، فعند إضافة بيانات بطاقة الدفع إلى هذه الخدمة تُنشئ رقم حساب افتراضي خاصًا بالجهاز، حتى لا يُخزّن رقم بطاقتك الحقيقي في جهازك.وإذا تعرّض جهازك للسرقة، يمكنك الاطمئنان على أن بيانات الدفع الخاصة بك آمنة؛ لأنه يجب مصادقة أي عملية دفع دون تلامس عبر Google Pay باستخدام قفل الشاشة.م:البطاقة الافتراضية (virtual card) هي نسخة رقمية من بطاقة الائتمان الخاصة بك، ويُستبدل رقم البطاقة الأصلي المكون من 15 أو 16 رقمًا برقم بطاقة جديد. وهذا الرقم هو الذي يشاركه المتصفح مع الشركات؛ مما يساعد في حمايتك من الاحتيال. وتضيف البطاقات الافتراضية طبقة إضافية من الأمان عند التسوق عبر الإنترنت، وهذه المزية توفرها Google Pay.وفقًا لاستطلاع بشأن المدفوعات الرقمية أجرته شركة McKinsey، يقول ما نسبته 69% من المشاركين إن الأمان والثقة في مقدم الخدمة من أهم معاييرهم عند اختيار المحفظة الرقمية.وتُعدّ خدمة Google Pay من أبرز خدمات الدفع الإلكتروني الآمنة التي يمكنك اختيارها. (البوابة العربية للأخبار التقنية)