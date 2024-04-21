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تكنولوجيا وعلوم
هواوي تتيح ميزة تنقيح الصور بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
21-04-2024
|
16:52
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أعلنت شركة هواوي حديثًا هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Pura 70 بمواصفات مميزة لنظام التصوير، كما أضافت الشركة أدوات جديدة لتعديل الصور ومنها أداة تنقيح الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي “AI Photo Retouch”.
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وتتيح أداة “AI Photo Retouch” إمكانية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بآلية ذكية، وتُعد تلك الأداة هي الحل الأمثل لهواة التقاط الصور في الخارج الذين يعانون وجود عناصر غير مرغوبة في خلفية الصورة، إذ تتيح الأداة التخلص من تلك العناصر بسهولة، وتترك الصورة بشكل طبيعي دون المساس بجودتها.
وفيما يتعلق بطريقة استخدام تلك الميزة، فيمكن للمستخدمين تحديد الجزء المُراد التخلص منه وسترسم الأداة مخططًا حوله بدقة بالغة دون المساس بباقي تفاصيل الصورة، ثم تظهر النتيجة النهائية خلال ثوانٍ معدودة.
وتتوفر أداة AI Photo Retouch في كافة الإصدارات الأربعة من سلسلة هواتف هواوي Pura 70. ومع ذلك، يتوقع أن تتيحها الشركة في المزيد من هواتفها مستقبلًا مع التحديثات القادمة لها. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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