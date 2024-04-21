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تكنولوجيا وعلوم
اختراق علمي تكنولوجي.. نظارات "آبل برو" داخل غرف الجراحين
Lebanon 24
21-04-2024
|
23:56
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استخدم جراحون متخصصون في جراحة العظام نظارة آبل فيجن برو في إجراء عملية دقيقة في مفصل الكتف عن طريق المنظار الجراحي في البرازيل.
ويحتاج الجراحون عند إجراء عملياتهم إلى رؤية مكان إجراء الجراحة بدقة عن طريق إدخال كاميرا صغيرة لمكان الجراحة، ويُعرض حقل الجراحة على شاشات كبيرة ليتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية الجراحية.
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وتتمتع نظارة آبل فيچن برو بكاميرات عالية الدقة يمكنها التعامل على نحو أفضل مع الأضواء الساطعة المركزة على حقل العملية الجراحية، وهي توفر للجراحين رؤية أكثر وضوحًا من الأجهزة الأخرى.
وأجرى جراح العظام برونو جوباتو وفريقه العملية اعتمادًا على نظارة آبل، وأفاد بأن النظارة مكنته من رؤية مجال العملية بشكل واضح ودقة كبيرة كأنه "يرى ذلك في شاشة سينما كبيرة"، بالإضافة إلى تمكنه من استعراض فحوصات المريض والأشعة الخاصة به والنماذج الثلاثية الأبعاد في الوقت ذاته عبر النظارة.
واُعتمد أيضًا على تطبيق يُسمى MyMako في أثناء الجراحة، وهو تطبيق يسمح للأطباء ببناء نماذج ثلاثية الأبعاد لما سيفعلونه في الجراحة أولًا، وعرض تلك النماذج في أثناء إجرائها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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