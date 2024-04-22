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تكنولوجيا وعلوم

جديد مزايا الذكاء الإصطناعي عند "آبل".. هذا ما ستطوره

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:49
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تعمل آبل على تطوير نموذج لغوي كبير تعتزم تشغيله عبر الجهاز لإعطاء الأولوية للسرعة والخصوصية، إذ سيدعم مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي القادمة.

وتشير جميع المؤشرات إلى نية آبل تشغيله بالكامل عبر الجهاز، وليس عبر السحابة، مثل معظم خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية.
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ونظرًا إلى أنها قد تعمل عبر الجهاز، فقد تكون أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل أقل قدرة في بعض الحالات من منافسيها المباشرين القائمين على السحابة، مع أن جورمان يقترح أن الشركة يمكنها سد الفجوات عن طريق ترخيص التكنولوجيا من جوجل ومقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين.
وتتمثل المزايا الرئيسية للمعالجة عبر الجهاز في أوقات الاستجابة السريعة والخصوصية الفائقة مقارنةً بالحلول المستندة إلى السحابة.

ومن الواضح أن إستراتيجية آبل التسويقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعتمد على مدى فائدة هذه التكنولوجيا لحياة المستخدمين اليومية، بدلًا من قوتها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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