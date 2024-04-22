أطباء يقاضون "غوغل"... اليكم السبب

تقدم نحو 60 طبيباً يابانياً بدعوى جماعية ضد خرائط "غوغل"، لتجاهلها اعتراضاتهم على التقييمات السلبية والمسيئة التي يتلقونها أحياناً.



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وأكد الأطباء أنهم غير قادرين على الرد أو دحض التقييمات التي تضر بسمعتهم بسبب التزامهم احترام خصوصية المريض. وطالبوا بتعويض قدره 1.4 مليون ين اي حوالى 9051 دولاراً من الشركة الأميركية، التي يعتبرونها مسؤولة عن عدم التحرك لوقف هذه التعليقات.وأكد الأطباء أنهم غير قادرين على الرد أو دحض التقييمات التي تضر بسمعتهم بسبب التزامهم احترام خصوصية المريض.

وأشار الأطباء في الدعوى التي قدموها إلى أن هدف عدد كبير من المراكز الطبية لا يتمثل بإرضاء المرضى، بل بمعالجة أمراضهم من منظور مهني.

وبحسب المدعون فإن "غوغل" تحذف تقييمات معينة على الخرائط استنادا إلى معاييرها الخاصة التي يعتبرونها مبهمة.

من جهتها، قالت "غوغل" إنها تعمل على "تقليل المحتوى غير الدقيق والمضلل على خرائطها".

وأضافت: "من خلال الجمع بين المشغلين البشريين وأجهزة الكمبيوتر، نوفر حماية على مدار الساعة لصورة المؤسسات ونحذف التقييمات غير العادلة".