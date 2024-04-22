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تكنولوجيا وعلوم
قريبًا.. سيختفي الخط الأخضر عن بعض هواتف سامسونغ
Lebanon 24
22-04-2024
|
13:16
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أعلنت سامسونغ برنامجًا جديدًا لاستبدال الشاشات المُصابة بمشكلة الشاشة الخضراء في هواتف سلسلة جالاكسي S21 و S22.
وكان بعض المستخدمين قد اشتكوا من تلك المشكلة مع هواتف سامسونغ الراقية المزودة بشاشات "سوبر أموليد" منذ مدة، مما دفع الشركة إلى إطلاق ذلك البرنامج لاستبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة في بعض الأسواق منذ العام الماضي.
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ويمكن للمستخدمين داخل دولة الهند الاستفادة من التغييرات الجديدة في البرنامج حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن توفره الشركة في دول أخرى حول العالم خلال الآونة القادمة في مدد محددة تكشف عنها الشركة.
وأفاد المستخدمون المتضررون بأن الخطوط الخضراء التي تظهر على الشاشة تعيق إمكانية استخدام الجهاز على نحو كبير، ويمكن أن تجعل المهام الصغيرة مثل فتح التطبيقات صعبة ومحبطة في وجودها.
وتقدم سامسونغ استبدالًا مجانيًا للشاشة، بالإضافة أيضًا إلى استبدال البطارية مجانًا.
ويمكن أن يفيد ذلك الإصلاح في إطالة العمر الافتراضي لهواتف سامسونغ المتضررة، لأن سلسلة S21 و S22 ما زالت تتلقى التحديثات من سامسونغ حتى الآن. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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