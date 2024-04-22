Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رسميًا.. آبل تستحوذ على شركة الذكاء الاصطناعي Datakalab

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1190591-638494146306827560.jpg
Doc-P-1190591-638494146306827560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام بأن شركة آبل استحوذت على شركة Datakalab، وهي شركة ناشئة مقرها باريس بفرنسا متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية.

ووفقا لمجلة أخبار المال والأعمال الفرنسية Challenges، فقد انتهت آبل من عملية الاستحواذ في ديسمبر الماضي.
Advertisement

وتصف شركة Datakalab نفسها بأنها ذات خبرة في "خوارزميات التعلم العميق ذات الطاقة المنخفضة وكفاءة وقت التشغيل" التي يمكن أن تعمل على الأجهزة، كما تعمل الشركة في مجال تطوير تقنيات الرؤية الحاسوبية “التي تتميز بالسرعة والفعالية من ناحية التكلفة والدقة” وإدماجها في الأجهزة.

وتُعد الرؤية الحاسوبية مجالًا في علوم الحاسوب يهتم بتطوير تقنيات لفهم الصور ومقاطع الفيديو وتحليلها بالطريقة نفسها التي يرى بها البشر العالم من حولهم، والهدف منها تمكين الحواسيب من "رؤية" محتوى الصور ومقاطع الفيديو بشكل مشابه للبشر، وفهم محتواها بطريقة عميقة، وتوظيفها في العديد التطبيقات لتحديد الأشياء والأشكال والأشخاص في الصور أو تتبع الكائنات أو التحكم الآلي في الروبوتات أو بناء النماذج أو تحليل الحشود وغيرها.

وضمت الشركة موظفين يتراوح عددهم بين 10 و 20 موظفًا قبل الاستحواذ عليها من آبل. (البوابة العربية للاخبار التقنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:47 | 2024-04-22
16:01 | 2024-04-22
15:13 | 2024-04-22
13:54 | 2024-04-22
13:16 | 2024-04-22
10:43 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24