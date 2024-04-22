رسميًا.. آبل تستحوذ على شركة الذكاء الاصطناعي Datakalab

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أفادت وسائل إعلام بأن شركة آبل استحوذت على شركة Datakalab، وهي شركة ناشئة مقرها باريس بفرنسا متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية.ووفقا لمجلة أخبار المال والأعمال الفرنسية Challenges، فقد انتهت آبل من عملية الاستحواذ في ديسمبر الماضي.وتصف شركة Datakalab نفسها بأنها ذات خبرة في "خوارزميات التعلم العميق ذات الطاقة المنخفضة وكفاءة وقت التشغيل" التي يمكن أن تعمل على الأجهزة، كما تعمل الشركة في مجال تطوير تقنيات الرؤية الحاسوبية “التي تتميز بالسرعة والفعالية من ناحية التكلفة والدقة” وإدماجها في الأجهزة.وتُعد الرؤية الحاسوبية مجالًا في علوم الحاسوب يهتم بتطوير تقنيات لفهم الصور ومقاطع الفيديو وتحليلها بالطريقة نفسها التي يرى بها البشر العالم من حولهم، والهدف منها تمكين الحواسيب من "رؤية" محتوى الصور ومقاطع الفيديو بشكل مشابه للبشر، وفهم محتواها بطريقة عميقة، وتوظيفها في العديد التطبيقات لتحديد الأشياء والأشكال والأشخاص في الصور أو تتبع الكائنات أو التحكم الآلي في الروبوتات أو بناء النماذج أو تحليل الحشود وغيرها.وضمت الشركة موظفين يتراوح عددهم بين 10 و 20 موظفًا قبل الاستحواذ عليها من آبل. (البوابة العربية للاخبار التقنية)