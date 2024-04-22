أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للرسامين

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فما هي أبرزها؟يضم الحاسوب شاشة تعمل باللمس تمتاز بدقة قدرها 2400 × 1600 بكسل، وهي كبيرة ويبلغ مقاسها 14.4 بوصة. ويأتي هذا الحاسوب مع القلم الإلكتروني Surface Slim Pen 2 الذي يدعم أكثر من 4000 نقطة من حساسية الضغط ولديه ممحاة لإجراء تعديلات سريعة.ويمتاز هذا الحاسوب بالأداء القوي، فهو يعمل بمعالج Intel Core i7-13700H ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع GeForce RTX 4050 ويأتي مع سعة تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.يُباع حاسوب Microsoft Surface Laptop Studio 2 بسعر يبدأ من 2700 دولار.إذا كنت تبحث عن حاسوب من فئة 2 في واحد مناسب للرسامين ويُباع بسعر أرخص قليلًا من Surface Laptop Studio 2، فإن حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 هو بديل رائع.ومع أنه أرخص قليلًا، فإنه يتمتع بمواصفات قوية؛ فهو يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت. ويضم هذا الحاسوب شاشة مشرقة تمتاز بدقة قدرها 3840 × 2400 بكسل، ويعمل بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i7-1370P.يُباع حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Yoga Gen 8 بسعر يبدأ من 1538 دولارًا.Lenovo IdeaPad Flex 5i هو حاسوب يصل سعره إلى 370 دولارًا.يأتي هذا الحاسوب بتصميم أنيق، ويقدم أداءً قويًا، ويضم شاشة بمقاس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا. كما يضم IdeaPad Flex 5i كاميرا ويب قادرة على التصوير بدقة قدرها 720 بكسلًا وهي مناسبة لمحادثات الفيديو، ويأتي هذا الحاسوب مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت.إذا لم تكن من محبي الحواسيب من فئة 2 في واحد التي تأتي مع شاشة غير قابلة للفصل وعليك طي لوحة المفاتيح في الجزء الخلفي من الشاشة، يمكنك اختيار الحواسيب التي تضم شاشة قابلة للفصل.تعمل هذه الأجهزة كجهاز لوحي وحاسوب أيضًا، وتسمح لك باستخدام الشاشة بنحو منفصل تمامًا عن لوحة المفاتيح؛ إذ يمكنك فصل الشاشة والبدء بالرسم عليها كأنك تستخدم جهازًا لوحيًا، ومن أبرز هذه الحواسيب Microsoft Surface Pro 9، الذي يضم شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 13 بوصة تمتاز بدقة قدرها 2880 × 1920 بكسلًا، كما تمتاز بسرعة الاستجابة؛ مما يجعلها مثالية للرسم، وتدعم الشاشة القلم الإلكتروني من مايكروسوفت، وتُباع بنحو منفصل عن لوحة المفاتيح والقلم الإلكتروني.يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويعمل بمعالج Intel Core i7-2640M.يُباع حاسوب Microsoft Surface Pro 9 بسعر قدره 908 دولارات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)