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تكنولوجيا وعلوم
اتفاقية قريبة بين "آبل" و "فيفا"
Lebanon 24
22-04-2024
|
15:13
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اتفاقية قريبة جديدة قد تجمع آبل مع الفيفا، وهذا من شأنه أن يمنح شركة التكنولوجيا حقوق البث المتلفز في جميع أنحاء العالم لنسخة موسعة من كأس العالم للأندية، وهي منافسة على غرار كأس العالم تستمر لمدة شهر لأفضل الفرق وتلعب أول مرة في الولايات المتحدة في صيف عام 2025.
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ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، يمكن إعلان الاتفاقية في أقرب وقت من هذا الشهر.
ويأتي ذلك بعد عدة بدايات متعثرة للمسابقة التي رعاها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إذ ألغيت خطط عقد البطولة في الصين في عام 2021 بسبب الوباء.
وقد تكون قيمة الصفقة أقل من ربع المبلغ الذي قدرته الهيئة الإدارية العالمية لرياضة كرة القدم في البداية بمقدار 4 مليارات دولار.
وليس من الواضح إذا كانت الصفقة مع آبل قد تتضمن أي حقوق بث مجانية، مما يعني أن الحدث بأكمله يمكن أن يكون متاحًا فقط للمشتركين في +Apple TV، وهو الأمر الذي أثار مخاوف كبار المسؤولين التنفيذيين في الفيفا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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