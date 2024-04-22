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تكنولوجيا وعلوم
أجهزة أيباد جديدة من آبل.. هذا موعد صدورها
Lebanon 24
22-04-2024
|
23:00
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من المحتمل أن تقوم شركة آبل بالكشف عن أجهزة الايباد الجديدة خلال الأسبوع الثاني من شهر أيار القادم، حسب بلومبرغ.
ولقد أضاف في التقرير: "بالنسبة لمن يريد أن يعرف ما هو موعد الكشف عن الإصدارات الجديدة بالتحديد، فلقد تم إبلاغي بأنه سيكون في الأسبوع الثاني الموافق يوم 6 من شهر أيار القادم".
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وما يؤكد صحة هذه المعلومة أيضًا هو أن هناك العديد من متاجر البيع بالتجزئة التي حصلت بالفعل على بعض المواد التسويقية لأجهزة الآيباد الجديدة بداية هذا الأسبوع، مما يعني أن الإطلاق أصبح قريب منا للغاية.
ومن المتوقع أن تكشف آبل عن الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro والتي ستأتي للمرة الأولى في تاريخها بشاشات OLED متطورة، جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Air. (أخبار التقنية)
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