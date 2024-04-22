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تكنولوجيا وعلوم

أمازون توقف تسليم طلبات الطائرات بدون طيار في كاليفورنيا

Lebanon 24
22-04-2024 | 16:01
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أكدت أمازون أنها ستنهي عمليات التوصيل بطائرات بدون طيار من شركة Prime Air في مدينة لوكفورد بولاية كاليفورنيا.
 
وكانت المدينة الواقعة في وسط كاليفورنيا، والتي يبلغ عدد سكانها 3500 نسمة، هي ثاني موقع لتوصيل الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة للشركة، بعد كوليج ستيشن بولاية تكساس.
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وستستمر عمليات التسليم في محطة كوليج ستيشن، إلى جانب الموقع المرتقب في تولسون بولاية أريزونا، والذي من المقرر أن يبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام.
 
ويؤدي وصول Prime Air إلى توفير عمليات التسليم في نفس اليوم لعملاء أمازون في المنطقة، وذلك بفضل محطة التسليم.(techcrunsh)
 

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