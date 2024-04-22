"غوغل" تصدر التحديث الثاني لإصلاح مشاكل اتصال "Pixel"

طرحت غوغل التصحيح الأمني لشهر نيسان 2024 لهواتف Pixel، مما أدى إلى إصلاح خطأ مزعج في الكاميرا على Pixel 8 إلى جانب تصحيح بعض الثغرات الأمنية.

وبعد أيام قليلة من إطلاق البرنامج الثابت، ظهرت تقارير من مالكي Pixel حول مشكلات الاتصال بالشبكة على هواتفهم .

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ويبدو أن بعضهم يواجه مشكلات في شبكة الهاتف المحمول منذ تحديث آذار. وعلى الرغم من أن غوغل لم تعترف أبدًا بهذه المشكلة علنًا، فقد أصدرت إصدارًا منقحًا في نيسان لإصلاح مشكلات الاتصال.

وقامت الشركة بعدها بطرح تحديث لهواتف Pixel المتأثرة على شبكة Verizon. ووفقًا للملاحظات الرسمية، فإن الإصدار الأخير "يوفر تحسينات في الأداء لمكالمات/بيانات LTE ومشكلات الشبكة". (androidpolice)