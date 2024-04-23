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تكنولوجيا وعلوم

هل تلجأ "تيك توك" إلى القانون في مواجهة حظرها بأميركا؟

Lebanon 24
23-04-2024 | 07:58
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تخطط "تيك توك" لمواجهة الحكومة الأميركية قانونيا، إذا أصدرت تشريعا يلزم الشركة الصينية الأم بالتخلي عن ملكيتها أو مواجهة حظر كامل للمنصة.



قال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في "تيك توك" للأميركتين، لموظفي الشركة: "في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سنقدم اعتراضا قانونيا في المحاكم"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
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وربط مجلس النواب الأميركي مشروع القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى حظر "تيك توك"، بمشروع قانون طوارئ يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وصوّت 360 نائبا لصالح القانون المقترح.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على القانون، فسيكون أمام شركة ByteDance الصينية المالكة للتطبيق 9 أشهر لبيع أعمالها أو حظرها من متاجر التطبيقات الأميركية.
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