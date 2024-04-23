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تكنولوجيا وعلوم
هواوي تُزاحم آبل بقوة في الصين
Lebanon 24
23-04-2024
|
13:23
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تواجه آبل انخفاضًا حادًا في مبيعات آيفون في الصين خلال الربع الأول من هذا العام، إذ شهدت الشركة منافسة قوية من العلامة التجارية المحلية هواوي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research.
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وشهدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون انخفاضًا في مبيعات هواتفها الذكية بمقدار 19.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو الأداء الأسوأ منذ عام 2020، إذ تلقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون ضربة قوية من إطلاق منتجات هواوي الجديدة في القطاع الرائد.
وشهدت هواوي انتعاشًا في أعمالها في مجال الهواتف الذكية، وقالت Counterpoint Research إن الشركة الصينية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات هواتفها الذكية بمقدار 69.7 في المئة في الربع الأول.
ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إطلاق Mate 60، وهو هاتف هواوي الذكي الذي يأتي مزودًا بشريحة متطورة تدعم اتصالات الجيل الخامس. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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