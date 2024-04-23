قريبًا.. "أكس" تطلق تطبيق "XTV" للتلفاز الذكي

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أكدت إكس إطلاقها قريبًا تطبيقًا للتلفاز الذكي لمقاطع الفيديو المحملة عبر الشبكة الاجتماعية يسمى X TV، دون ذكر التاريخ المحدد للإطلاق.ووفقًا للشركة، فإن التطبيق يهدف إلى أن يكون رفيقك المفضل للحصول على تجربة ترفيهية غامرة وعالية الجودة عبر الشاشة الكبيرة.وتعد الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، ليندا ياكارينو، بمحتوى في الوقت الفعلي وتوافر واسع النطاق، مع أن التفاصيل بخلاف ذلك ضئيلة.ويجلب التطبيق الجديد محتوى جذاب في الوقت الفعلي إلى أجهزة التلفاز الذكية. وتبدو واجهة التطبيق مشابهة لواجهة يوتيوب، كما يظهر في الفيديو التشويقي الذي نشرته ياكارينو.ويحتوي التطبيق خوارزمية لمقاطع الفيديو الرائجة مصممة لمساعدة المستخدمين في البقاء على اطلاع دائم بالمحتوى الشائع المخصص، إلى جانب الموضوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنظم مقاطع الفيديو حسب الموضوع.ويدعم التطبيق أيضًا المشاهدة عبر الأجهزة، مما يعني أنه يمكنك البدء في مشاهدة مقطع فيديو عبر هاتفك ومن ثم مواصلة مشاهدته عبر جهاز التلفاز. (البوابة العربية للأخبار التقنية)