4 بدائل لقلم سامسونغ SPen.. إليكم مميزاتها





ولكن ما هي بدائل هذا القلم؟

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1- قلم Staedtler 180 22 Noris: يُعدّ القلم الإلكتروني S Pen من سامسونغ من أفضل الأقلام الإلكترونية وأكثرها تطورًا، وقد أصبح يقدم مزايا متقدمة مثل: حساسية الضغط، وتعرّف الإمالة، وغير ذلك.

Staedtler 180 22 Noris هو قلم يعمل مع أي جهاز يأتي مع شاشة مزودة بتقنية EMR، ويتضمن ذلك: جميع هواتف سامسونج والأجهزة اللوحية المتوافقة مع S Pen.



بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الأخرى التي تدعم تقنية EMR وبعض الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ChromeOS. ويمكن لجميع الأجهزة المتوافقة دعم جميع مزايا هذا القلم وأبرزها: حساسية الضغط، وتدعم بعض الأجهزة أيضًا الممحاة الرقمية.



يُباع قلم Staedtler 180 22 Noris بسعر قدره 29 دولارًا.



2- قلم Yacig Capacitive Stylus:

Yacig Capacitive Stylus هو قلم إلكتروني متعدد الاستخدامات ويُباع بسعر منخفض، ومع أن هذا القلم يفتقر إلى بعض المزايا المتقدمة مثل: حساسية الضغط أو رفض راحة اليد (palm rejection) التي تمنع الإدخالات الناتجة عن تلامس راحة اليد مع الشاشة، فإنه يتمتع بالدقة العالية، ويتيح الطرف الشفاف دقة أكبر في الرسم وتدوين الملاحظات، ويساعد الطرف المطاطي في التنقل بين التطبيقات بسلاسة.



يمتاز هذا القلم بأنه متوافق مع جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة القراءة الإلكترونية، ويُباع بسعر قدره 12 دولارًا.



3- قلم Adonit Dash 4 Stylus Pen:

Adonit Dash 4 من أبرز الأقلام الإلكترونية وهو بديل ممتاز لقلم سامسونج S Pen، ويعمل مع أي شاشة تعمل باللمس، ويمكنه الاتصال بأي جهاز يعمل بنظام أندرويد أو iOS عبر البلوتوث لدعم مزية رفض راحة اليد وبعض المزايا الذكية الأخرى اعتمادًا على الجهاز.



يُعدّ هذا القلم أيضًا بديلًا ممتازًا لقلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil) لأجهزة آيباد، وهو متوافق مع أي جهاز آيباد أُطلق بعد عام 2017، ويمكنه محاكاة بعض مزايا قلم آبل الإلكتروني.



يُباع قلم Adonit Dash 4 Stylus Pen بسعر قدره 60 دولارًا.



4- قلم Evach 2-in-1 Active Stylus:

يضم قلم Evach 2-in-1 Active Stylus طرفًا دقيقًا بمقاس قدره 1.5 ملم يتيح الرسم والكتابة بدقة، ويحتوي أيضًا على بطارية قابلة لإعادة الشحن، وعندما تنفد طاقة البطارية، يمكنك استخدام الطرف الثاني للعمل لكنه أقل دقة من الطرف الآخر وليس مناسبًا للرسم.



يتوافق قلم Evach 2-in-1 Active Stylus مع العديد من أجهزة التي تعمل بنظام iOS أو نظام أندرويد ويُباع بسعر قدره 24 دولارًا.