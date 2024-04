"سامسونغ" تعطّل قنوات الإشعارات على جميع أجهزة One UI 6.1

Advertisement

أُطلقت سلسلة Galaxy S24 مع One UI 6.1، والتي أتت أكثر أهمية من المتوقع، حيث جلبت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي في S24s إلى الإصدارات الأقدم مثل سلسلة S23 وZ Flip وFold 5. إلا أن، بعض التغييرات التي أجراها One UI 6.1 لم تكن للأفضل، ومع تحديث الهواتف القديمة إلى One UI 6.1، بدأ المزيد من المستخدمين يرسلون الشكاوى.وتحتوي واجهة المستخدم الواحدة على Galaxy S24 على مفتاح تبديل جديد يسمى "إدارة فئات الإشعارات لكل تطبيق"، والذي يتم تعطيله افتراضيًا. الفئات المعنية هي ميزة تسميها غوغل "قنوات الإشعارات"، والتي تمت إضافتها إلى Android في عام 2017 مع الإصدار 8.0 Oreo.