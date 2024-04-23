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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تعطّل قنوات الإشعارات على جميع أجهزة One UI 6.1

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:37
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أُطلقت سلسلة Galaxy S24 مع One UI 6.1، والتي أتت أكثر أهمية من المتوقع، حيث جلبت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي في S24s إلى الإصدارات الأقدم مثل سلسلة S23 وZ Flip وFold 5. إلا أن، بعض التغييرات التي أجراها One UI 6.1 لم تكن للأفضل، ومع تحديث الهواتف القديمة إلى One UI 6.1، بدأ المزيد من المستخدمين يرسلون الشكاوى.
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وتحتوي واجهة المستخدم الواحدة على Galaxy S24 على مفتاح تبديل جديد يسمى "إدارة فئات الإشعارات لكل تطبيق"، والذي يتم تعطيله افتراضيًا. الفئات المعنية هي ميزة تسميها غوغل "قنوات الإشعارات"، والتي تمت إضافتها إلى Android في عام 2017 مع الإصدار 8.0 Oreo.
 
تتيح لك هذه الميزة اختيار فئات الإشعارات التي يمكن للتطبيق إرسالها، بحيث يمكنك السماح لتويتر بإعلامك بالردود وليس الإعجابات، على سبيل المثال.
 
وإذا قمت بترقية هاتفك إلى One UI 6.1، فسيظهر التبديل الجديد في تطبيق الإعدادات، وسيتم تعطيله افتراضيًا، حتى إذا قمت بالفعل بتكوين قنوات الإشعارات حسب رغبتك. ومن السهل إعادة تشغيلها مرة أخرى، وعندما تفعل ذلك، سيتم الاحتفاظ بإعداداتك القديمة، لذلك لن تحتاج إلى تصفح جميع تطبيقاتك مرة أخرى.
 
لتشغيل قنوات الإشعارات وتشغيلها مرة أخرى، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات واضغط على قائمة الإشعارات .

2. قم بالتمرير إلى أسفل قائمة الإشعارات وافتح الإعدادات المتقدمة .

3. يوجد في الجزء السفلي من هذه الشاشة مفتاح تبديل يسمى إدارة فئات الإشعارات لكل تطبيق . قم بتشغيله. (android police)


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